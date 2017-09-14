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Пленарное заседание «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?» прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге

Глава Росрыболовства пригласил страны к диалогу

На пленарном заседании, которое прошло в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков озвучил направления для сотрудничества разных стран.

«Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?» - пленарное заседание под таким названием открыло деловую программу Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Глава российской рыбной отрасли Илья Шестаков пригласил коллег из других стран обсудить: какую стратегию избрать для развития рыболовства в Мировом океане, сообщает корреспондент Fishnews.

Резервы для партнерства

В своем докладе замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства обратил внимание на пока не использованные возможности. «В Мировом океане есть еще ресурсы, которые могли бы вылавливаться без ущерба для экосистем, но по разным причинам до сих пор не освоены промыслом. Только в России этот недоиспользуемый ресурс составляет около 40% от современного национального вылова. Подобные резервы имеются у большинства других прибрежных стран», - заявил глава ведомства.

«Кроме того, еще слабо изученные биоресурсы Антарктики. Есть другие резервы промысла, прежде всего мезопелагические рыбы и океанические кальмары. По оценкам российских ученых, величина ежегодного потенциального рыбопромыслового изъятия в Мировом океане составляет около 200-250 млн тонн», - добавил он.

Использование дополнительных ресурсов, для того чтобы обеспечить питанием растущее население планеты, могло бы в перспективе стать предметом для сотрудничества многих стран.

Исследования объединяют

Особая роль отводится рыбохозяйственной науке. Именно она играет определяющую роль для развития всей отрасли, считает Илья Шестаков. «И здесь опять мы должны поставить вопрос: такие знания - это область конкуренции или сотрудничества?» - назвал точку для дискуссии глава ведомства.

«Наверное, ученые всех стран совместно могли бы лучше и надежнее спрогнозировать динамику запасов биоресурсов, если бы обладали более полной информацией о ключевых взаимосвязях в экосистемах Мирового океана. И в отдельности для каждой из стран преимуществ было бы в этом случае больше, прогноз стал еще более многофакторным и точным», - считает Илья Шестаков.

Возможно, в среднесрочной перспективе следовало бы задуматься о создании группы из ведущих ученых - представителей рыболовных стран для реализации такой задачи, предложил он.

Сказать «да» международному сотрудничеству

Развитие аквакультуры открывает новые возможности, но одновременно создает новые вызовы. Прежде всего речь идет о взаимодействии этой сферы с рыболовством, обратил внимание руководитель Росрыболовства. Он указал, например, на то, как связаны рост аквакультуры и производство комбикормов.

Коснулся глава агентства и такой темы, как борьба за экономические показатели и рынки сбыта. «На мой взгляд, конкуренция здесь неизбежна и, видимо, даже продуктивна с точки зрения внедрения инновационных технологий бизнеса», - считает Илья Шестаков.

Основная задача - это сохранение экосистемы и биоресурсов Мирового океана, причем научно обоснованное, рациональное с позиций экологии и экономики, отметил глава российской рыбной отрасли. Он выразил надежду, что результатом форума станет ответ «да» международному рыбохозяйственному сотрудничеству.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуракальмарросрыболовство

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