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Меморандум о взаимопонимании подписали глава Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Чили Пабло Берасалусе МАТУРАНА и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Аквакультура России будет использовать опыт Чили

Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.

Меморандум о взаимопонимании между Росрыболовством и Государственным субсекретариатом по рыболовству и аквакультуре Чили подписали на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили руководители ведомств Илья Шестаков и Пабло Берасалусе Матурана.

«Наше сотрудничество в области рыболовства и поставок рыбной продукции находится на очень высоком уровне. Нам очень важен и интересен ваш опыт в сфере аквакультуры, так как мы только приступаем к масштабному развитию производства товарной рыбы и стараемся не допустить ошибок, уже знакомых вам. В связи с этим мы готовы ко всестороннему взаимодействию», – подчеркнул глава российской рыбной отрасли.

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать сотрудничество в сохранении, управлении и оптимальном использовании живых морских ресурсов. Также Россия и Чили собираются взаимодействовать в борьбе с браконьерством, обмениваться информацией по вопросам рыболовства и аквакультуры, продвигать и укреплять контакты между научными организациями. Планируется проводить двусторонние семинары, консультации, направлять специалистов для обмена опытом, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Это начало наших долгосрочных отношений, – прокомментировал подписанный документ Пабло Берасалусе Матурана. – Мы накопили огромный опыт, потратили 30 лет, чтобы достичь сегодняшних результатов. Спотыкались и падали, вставали и шли вперед. Считаю, мы просто обязаны помочь развитию аквакультуры в России».

В ходе встречи стороны обсудили возможность дальнейшего обмена научными данными в области экологической и биологической безопасности, технологий выращивания рыбы и производства кормов.

15 сентября чилийские гости посетят Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Кроме того, будет проработан вопрос о поездке российской делегации в Чили на передовые предприятия аквакультуры.

Fishnews

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