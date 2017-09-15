15 сентября 2017 года

Что меняется по ТСК?

Минсельхоз внес изменения в приказ о технических средствах контроля на судах. Это уточнения по опломбировке, тайм-чартеру, новые положения по оборудованию АИС.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 21 августа 2017 г. № 418. Он вносит изменения в приказ о технических средствах контроля. Новый документ вступит в силу 25 сентября.

Уточнения по опломбировке

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Порядок оснащения судов ТСК внесены дополнения по опломбировке. Уточняется, что судовладельцы при оснащении судов техническими средствами контроля обеспечивают «защиту от несанкционированного доступа к установленному оборудованию ТСК, в том числе путем опломбирования СЗС (…)».

Предусмотрено, что «опломбирование СЗС с помощью пломб, обеспечивающее исключение возможности искажения передаваемых данных» осуществляет сервисная организация.

В приказе уточнили, что в случае прекращения работы ТСК капитан докладывает о причинах неисправности и сроках ее устранения, «исключающего возможность нарушения целостности пломб».

Оговорено, что заявка на тестирование ТСК должна сопровождаться в том числе и фотографиями «установленных пломб и опломбированных блоков СЗС, на которых пломба отчетливо видна». Такие снимки с обратной стороны должна заверять сервисная организация.

Фотографии, по новому приказу, являются неотъемлемой частью свидетельства соответствия ТСК. Предусматривается, что свидетельство сшивается, заверяется печатью и подписью должностного лица регионального центра мониторинга (РЦМ).

Информация об опломбировке включена в список данных, которые должно содержать свидетельство.

Ясность по тайм-чартеру

Как и планировалось, Минсельхоз уточнил ситуацию с договорами тайм-чартера. Предусматривается, что при заключении договора фрахтования судна на время (тайм-чартера) свидетельство соответствия ТСК не переоформляется.

Подтверждает соответствие в этом случае само свидетельство и договор тайм-чартера.

Изменения по АИС

Новый приказ предусмотрел: на судах валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., в состав оборудования ТСК аппаратура АИС должна входить с 1 июля 2018 г. Ранее такое требование начинало действовать с января 2018 г.

Перечень оборудования автоматической идентификационной системы, допускаемой к использованию в ТСК, дополнили аппаратурой АИС класса «В»: VEGA VG-3944T, VEGA VG-3944BB.

И другие поправки

В пункте 3 Порядка уточнили, что «в качестве ТСК используется комплекс судового оборудования со встроенным приемником ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающий точность определения горизонтальных координат местоположения судна не более 100 метров» (в пока еще действующей редакции – «не менее»).

Исключается подпункт, согласно которому судовладелец при оснащении судна ТСК обеспечивает постоянную мощность передачи сигналов аппаратурой АИС класса А не ниже 10 Вт.

Меняется требование ко времени передачи сообщений о позициях судна в случае прекращения работы ТСК. Теперь это «не реже чем 1 раз в два часа по универсальному координированному времени (UTC)».

В новой редакции изложен пункт 24: «При смене судовладельца, изменении указанных в свидетельстве данных судовладельца или судна, в случае наличия на борту судна ТСК, срок действия свидетельства которого не истек, судовладелец обязан обратиться в РЦМ с заявкой на переоформление свидетельства».

Текст приказа с приложением смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.