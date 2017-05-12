12 мая 2017 года

Петр Савчук: Вопрос по ТСК и тайм-чартеру был снят

Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.

Напомним, что после выхода приказа Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов» у рыбаков возник вопрос: будут ли от них требовать переоформление свидетельства соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера. Позднее в Росрыболовстве сообщили, что Министерство сельского хозяйства направило письмо с разъяснениями положений приказа в Погранслужбу ФСБ России. Однако, как выяснилось, на местах вопросы остались.

Разъяснения по тайм-чартеру направлены, еще раз подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. При этом была учтена позиция Минтранса.

«В соответствии с Кодексом торгового мореплавания даны разъяснения, что такое тайм-чартер, и мы эти вопросы сняли», – заявил Fishnews замглавы ФАР, прибывший во Владивосток на заседание ДВНПС. Представитель ведомства отметил, что использовано четкое определение термина тайм-чартер.

Сейчас готовятся изменения приказа Минсельхоза № 294, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства. Поправки должны урегулировать возникающие вопросы.

Fishnews