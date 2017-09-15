15 сентября 2017 года

Работу в Антарктике заложат в стратегии отрасли

Возвращение российского флота в зону Антарктики станет одним из ключевых направлений новой стратегии развития рыбной отрасли, рассказал заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. На поддержку этих проектов предполагается предусмотреть госсредства.

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. должна создать основу перехода отрасли на новую ступень. Ранее проект документа уже поддержала профильная правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Основные направления в рамках стратегии – обновление флота, развитие переработки водных биоресурсов (в том числе безотходного производства), биотехнологий, аквакультуры, освоение биоресурсов Антарктики. Об этом глава российской рыбной отрасли рассказал журналистам на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, остановился Илья Шестаков и на акцентах, которые будут сделаны по различным направлениям. Так, в сфере аквакультуры это пастбищное рыбоводство, лососеводство.

Глава ведомства отметил, что процесс реализации стратегии уже, в общем-то, запущен. Началась работа по обновлению флота с механизмом инвестиционных квот. «Уже сейчас есть 16 контрактов. Мы ожидаем, что где-то 50-60 новых судов будет построено в течение ближайших 5-7 лет. Будет построено также чуть более десятка крупных рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и на Северном бассейне», – привел цифры руководитель ФАР.

При реализации стратегии планируется увеличить приток в отрасль частных инвестиций. Но предполагается и финансирование из госбюджета. «Со стороны государства закладывается порядка 70 миллиардов на первый срок реализации до 2025 года. И большая часть связана с реализацией проекта по освоению Антарктики», – обратил внимание глава отрасли. Направление по использованию биоресурсов Антарктической зоны требует постройки новых судов. Но экономика этих проектов балансирует на уровне минимальной, поэтому здесь необходимо участие государства, сказал Илья Шестаков.

Он обратил внимание, что о том, какое финансирование будет заложено в итоге, говорить пока рано – стратегия проходит обсуждение с Минфином и Минэкономразвития.

Стратегия развития должна стать рабочим документом, а не декларацией, подчеркнул глава отрасли ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Fishnews