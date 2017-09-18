18 сентября 2017 года

Восток Финского залива возьмут под особую защиту

До конца года в Ленинградской области планируется создать заповедник, охватывающий острова и акватории в Финском заливе общей площадью 14 тыс. га. Одна из задач новой ООПТ – сохранение мест нереста и нагула ценных промысловых рыб.

Проект постановления правительства об учреждении государственного природного заповедника Минприроды направило на согласование в Минюст. Проектное название особо охраняемой природной территории – «Ингерманландский».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии, в задачи новой ООПТ входит сохранение традиционных стоянок перелетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, гнездовий водоплавающих и околоводных птиц, мест щенения и залежек серого тюленя и кольчатой нерпы, нереста и нагула ценных промысловых рыб.

Заповедник создается по кластерному типу и включает 9 изолированных участков общей площадью 14 тыс. га: острова площадью 920,27 га и акваторию вокруг них в 13,16 тыс. га. Материалы комплексного обследования для обоснования статуса ООПТ получили положительное заключение государственной экоэкспертизы. Кластерные участки заповедника административно принадлежат Выборгскому и Кингисеппскому районам Ленинградской области.

В министерстве отмечают, что создание заповедника - важная мера по реализации плана действий Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) по Балтийскому морю и ряда международных конвенций.

Fishnews