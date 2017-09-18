Восток Финского залива возьмут под особую защиту

18 сентября 2017 года
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.
Количество новых судов для промысла краба, строящихся с прицелом на инвестквоты, будет ограничено. По оценке Росрыболовства, речь может идти примерно о 30 краболовах на Дальнем Востоке и не более 10 – на Северном бассейне.
15 сентября 2017 года
На этой неделе Минсельхоз выпустил изменения по техническим средствам контроля, а правительство одобрило законопроект для рыбоводных заводов. И конечно, встречайте: первый Международный рыбопромышленный форум и масштабная выставка в Петербурге.
Участники международного форума в Петербурге обсудили перспективы строительства в прибрежных регионах рыбоперерабатывающих комплексов по программе инвестиционных квот, риски, возникающие у инвесторов, и моменты в нормативной базе, которые требуют дополнительных разъяснений.
Правительство поддержало законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. Теперь проекту предстоит пройти Госдуму.
18 сентября 2017 года
Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.
На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.
Таможенники китайского Цзянмыня конфисковали 15 тонн нелегально ввезенных морепродуктов общей стоимостью 800 млн юаней (около 7,05 млрд рублей). В партии были плавники акулы, рыбьи плавательные пузыри, трепанг и моллюск морское ушко.
Россельхознадзор в сентябре направил корейской стороне проект «сертификата здоровья» на экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на территории Кореи.
На площадке международного форума и выставки в Санкт-Петербурге Южно-Курильский рыбокомбинат подписал контракт с компанией ASTW на поставку оборудования для завода по производству рыбной муки на Кунашире.
Значительная часть нарушений в области рыболовства допускается из-за недостаточного знания требований в этой сфере, отмечает заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов.
Количество новых судов для промысла краба, строящихся с прицелом на инвестквоты, будет ограничено. По оценке Росрыболовства, речь может идти примерно о 30 краболовах на Дальнем Востоке и не более 10 – на Северном бассейне.
Современное состояние запасов тихоокеанских лососей – один из вопросов, который планируется обсудить на конференции в Южно-Сахалинске. Мероприятие пройдет в октябре.