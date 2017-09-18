18 сентября 2017 года

«Лососевому» вопросу посвятят конференцию на Сахалине

Современное состояние запасов тихоокеанских лососей – один из вопросов, который планируется обсудить на конференции в Южно-Сахалинске. Мероприятие пройдет в октябре.

Научная конференция «Современное состояние и перспективы развития лососевого хозяйства на Дальнем Востоке России» запланирована в Южно-Сахалинске на 17-19 октября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО, в повестке встречи современное состояние запасов и факторы, регулирующие численность и биомассу тихоокеанских лососей; краткосрочное и среднесрочное прогнозирование нерестовых подходов и возможного вылова. Также планируется обсудить лососеводство и перспективные модели развития лососевого хозяйства в России.

Fishnews