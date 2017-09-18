18 сентября 2017 года

В Китае перехватили крупную партию рыбной контрабанды

Таможенники китайского Цзянмыня конфисковали 15 тонн нелегально ввезенных морепродуктов общей стоимостью 800 млн юаней (около 7,05 млрд рублей). В партии были плавники акулы, рыбьи плавательные пузыри, трепанг и моллюск морское ушко.

Бюро по борьбе с контрабандой таможни Цзянмыня задержало 35 человек в городах Цзянмынь, Гуанчжоу и Маомин провинции Гуандун, а также в провинции Юньнань. Подозреваемых в работе на синдикат контрабандистов «вели» с ноября 2016 г.

Как сообщает китайский портал Thats Mags, морские деликатесы приобретались бандой в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, а затем отправлялись в Гонконг на упаковку. Потом продукты перевозили во Вьетнам, откуда они контрабандным путем попадали в Юньнань.

Во время операции правоохранители обнаружили переработчиков контрабандных морепродуктов в Цзянмыне. В частности, на нелегальном производстве мариновали акульи плавники в «жгучей жидкости».

По информации китайского портала China Daily, преступное сообщество контролировал некий Сю, являющийся резидентом Гонконга. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Цзянмынь славится в Китае самой развитой индустрией переработки акульих плавников. Поэтому нынешняя операция стала далеко не первой для Бюро по борьбе с контрабандой таможни Цзянмыня.

В декабре 2012 г. силовики задержали самую крупную на тот момент партию акульих плавников. Ее стоимость правоохранители оценили в 300 млн юаней (около 2,6 млрд рублей), пишет Thats Mags.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщает, что ввозные пошлины на акульи плавники в КНР остаются достаточно высокими, а большая часть этой продукции попадает в страну из Испании, Индонезии, Мозамбика и Филиппин.

Fishnews