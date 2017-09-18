18 сентября 2017 года

Плотву без маркировки завернули на границе

Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.

Ввоз 20 тонн свежемороженой плотвы из Казахстана пресекли в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» сотрудники управления Россельхознадзора с пограничниками.

При проверке документов и осмотре транспортного средства выяснилось, что груз следует в Ярославскую область с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза, так как отсутствует маркировка на упаковках с грузом, рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

В итоге должностные лица управления Россельхознадзора приняли решение о возврате груза по месту выхода в Казахстан.

Fishnews