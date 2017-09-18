Плотву без маркировки завернули на границе

18 сентября 2017 года
Россельхознадзор в сентябре направил корейской стороне проект «сертификата здоровья» на экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на территории Кореи.
15 сентября 2017 года
Россельхознадзор сообщил о работе, которая проводится с Китаем по интеграции информационных систем в области электронной сертификации. Стороны договорились о взаимодействии между техническими специалистами.
14 сентября 2017 года
Министерство сельского хозяйства считает необходимым расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов. Эту тему министр Александр Ткачев поднял на «правительственном часе» в Госдуме.
13 сентября 2017 года
Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.
08 сентября 2017 года
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
06 сентября 2017 года
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
18 сентября 2017 года
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.
На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.
Таможенники китайского Цзянмыня конфисковали 15 тонн нелегально ввезенных морепродуктов общей стоимостью 800 млн юаней (около 7,05 млрд рублей). В партии были плавники акулы, рыбьи плавательные пузыри, трепанг и моллюск морское ушко.
Россельхознадзор в сентябре направил корейской стороне проект «сертификата здоровья» на экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на территории Кореи.
На площадке международного форума и выставки в Санкт-Петербурге Южно-Курильский рыбокомбинат подписал контракт с компанией ASTW на поставку оборудования для завода по производству рыбной муки на Кунашире.
Значительная часть нарушений в области рыболовства допускается из-за недостаточного знания требований в этой сфере, отмечает заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов.
Количество новых судов для промысла краба, строящихся с прицелом на инвестквоты, будет ограничено. По оценке Росрыболовства, речь может идти примерно о 30 краболовах на Дальнем Востоке и не более 10 – на Северном бассейне.
Современное состояние запасов тихоокеанских лососей – один из вопросов, который планируется обсудить на конференции в Южно-Сахалинске. Мероприятие пройдет в октябре.
До конца года в Ленинградской области планируется создать заповедник, охватывающий острова и акватории в Финском заливе общей площадью 14 тыс. га. Одна из задач новой ООПТ – сохранение мест нереста и нагула ценных промысловых рыб.