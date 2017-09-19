19 сентября 2017 года

Ростовская ФАС посчитала форму торгов для аквакультуры неправильной

Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.

Ранее в Ростовское УФАС поступило несколько жалоб: заявители указывали на нарушения Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства в части проведения торгов в форме аукциона, тогда как рыбоводные участки, на которых уже занимались аквакультурой, должны распределяться на конкурсе.

В результате антимонопольщики признали АЧТУ нарушителем правил организации торгов по РВУ, утвержденных постановлением правительства от 15 мая 2014 г. № 450.

Кроме того, организатору выданы предписания об аннулировании текущих торгов. В настоящее время предписания исполняются в добровольном порядке, сообщили Fishnews в пресс-службе УФАС.

Рассматривается вопрос о привлечении должностного лица Азово-Черноморского теруправления к административной ответственности по части 2 статьи 7.32.4 КоАП РФ (нарушение порядка определения формы проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов).

Fishnews