Рыбоводные участки в Тюменской области выставили на торги

На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.

Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.

Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.

Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.

Рыбе помогут доехать из западных регионов в Сибирь Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной продукции из центральных регионов России в Бурятию и Забайкальский край будет субсидироваться. Частичная компенсация предусмотрена для перевозки разных товаров, в том числе рыбы, ракообразных, моллюсков.

«Рыбная» повестка Госдумы пополнится еще одним законом Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.

Траулер «Печора» обеспечивает НАО достойные уловы С января по август рыбаки Ненецкого автономного округа поймали 11,7 тыс. тонн, освоив годовые квоты по региону более чем на 70%. Большую часть улова добыл новый траулер «Печора».

Ростовская ФАС посчитала форму торгов для аквакультуры неправильной Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.

«Нацрыбресурс» рассказал в Питере о перспективах На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.

Президент дал поручения о работе портов Правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование инфраструктурой в портах. Также должен появиться механизм использования инвестиционного портового сбора.

Россия хочет войти в «рыбную» комиссию по двум морям Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

Роспотребнадзор получит контрольную закупку Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.

Аквафермера обязали пускать рыбаков на участок В Ростовской области суд обязал рыбовода не препятствовать спортивно-любительской рыбалке на своем участке. Запретить позволили только лов выращиваемых видов.