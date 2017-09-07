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В садики Якутска «приплывут» чир и муксун

Для детских садов Якутска утвердили единое меню. Предусмотрено, что в рацион обязательно должны входить местные продукты, в том числе чир и муксун.

Единое примерное 20-дневное меню для воспитанников муниципальных детских садов Якутска утверждено распоряжением главы города. Таким образом планируется обеспечить детей от трех до семи лет с января 2018 г. «высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием с обязательным включением в единое меню местных натуральных продуктов». В число таких продуктов вошла рыба – чир и муксун.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего в меню пять видов рыбы – чир, муксун, горбуша, кета, кижуч. Из них в садиках будут готовить котлеты, биточки, суп, солянку, пирог, паровое суфле с томатным соусом, тушеную рыбу с овощами. Кроме того, в детский рацион попал салат дальневосточный из морской капусты.

Меню также рекомендовано частным детским садам.

Fishnews


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