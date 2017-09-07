В садики Якутска «приплывут» чир и муксун

07 сентября 2017 года
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
30 августа 2017 года
К 29 августа на Дальнем Востоке добыто почти 290 тыс. тонн лососей – на 6% выше уровня аналогичного нечетного 2015 г. Из-за слабых подходов в Сахалинской области предприятия Сахалинрыбвода при инкубации икры компенсируют кетовой икрой нехватку горбушовой.
15 августа 2017 года
С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.
11 августа 2017 года
Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.
09 августа 2017 года
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
26 июля 2017 года
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
20 сентября 2017 года
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».
Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.
Новые образовательные стандарты связывают в одно целое подготовку специалистов в вузах и их последующую интеграцию в профильную отрасль, отмечает заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.
Снижение административной нагрузки обсуждалось на совещании руководства Погранслужбы с представителями рыбного хозяйства. Встреча, в организации которой участвовала ВАРПЭ, прошла плодотворно, такую практику надо продолжать, считают в бизнес-сообществе.
Опубликован текст законопроекта, призванного решить вопрос лососевых рыбоводных заводов с получением участков для пастбищной аквакультуры. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.
В Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге поучаствовало более 1,6 тыс. человек. В Северную столицу России съехались делегации из 19 стран, в том числе ведущих рыболовных держав.
К 18 сентября российские рыбаки освоили 13,4 тыс. тонн сайры, дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Ожидается, что из-за тайфуна «Талим» косяки уйдут с традиционных мест, искать скопления поможет НИС «Профессор Кагановский».
Уже со следующего года все надзорные ведомства должны перейти на такой ключевой показатель эффективности, как сокращение причиненного вреда. При этом бюджетные ассигнования на всю систему контроля и надзора надо оптимизировать, считает министр РФ Михаил Абызов.
Вопросы аквакультуры обсудили министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона предложил дополнительные стимулы для отрасли.
19 сентября 2017 года
Нижнеобское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по распределению рыбоводных участков на озерах Тюменской области. Всего для аквакультуры предлагается 20 РВУ.