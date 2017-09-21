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Шхеры ладожского озера. Фото с сайта rentakayak.ru

Ладожские шхеры сделают нацпарком

В Республике Карелия до конца года планируется создать национальный парк «Ладожские шхеры». В этом районе обитает «краснокнижная» нерпа, нерестятся ценные виды рыб.

Проект постановления правительства о нацпарке направлен на экспертизу в Минюст. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, особо охраняемая природная территория (ООПТ) создается для сохранения наиболее ценных природно-ландшафтных комплексов и объектов побережья Северного Приладожья. Отмечено, что уникальный шхерный ландшафт не имеет аналогов в России и Европе, острова и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия.

На шхерах обитает редкий эндемик – ладожская кольчатая нерпа, внесенная в Красную книгу России и список Международного союза охраны природы. В районе островов концентрируется около 20% репродуктивной части популяции. На глубоких и мелководных участках Ладожского озера, устьях рек находятся нерестилища охраняемых и ценных видов рыб.

Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие статус ООПТ, получили положительное заключение комиссии государственной экоэкспертизы.

В состав проектируемого нацпарка не включаются участки для промышленного рыболовства.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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