21 сентября 2017 года

Ученые ПИКЕС встретятся на Русском острове

В столице Приморья с 22 сентября по 1 октября пройдет сессия Международной организации по морским наукам в Северной Пацифике (PICES, ПИКЕС). Специалисты 19 стран обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы.

Местом сессии станет площадка кампуса ДВФУ на острове Русский. Сюда прибудут свыше 400 ученых, больше всего участников из России. Нашу страну представят специалисты ТИНРО-Центра, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Дальневосточного отделения РАН и других научно-исследовательских институтов и организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, с 22 по 24 сентября состоятся заседания основных рабочих структур ПИКЕС: профильных комитетов, рабочих групп, секций, рекомендательных советов. Пройдут семинары по узким тематикам.

На 25 сентября запланированы торжественное открытие сессии и пленарное заседание. С приветственными речами выступят представители Росрыболовства, региональной администрации, а также председатель ПИКЕС и другие почетные гости. В этот же день доклады сделают ведущие мировые специалисты в морской биологии, океанологии, климатологии и других областях.

На 27 сентября намечены дружеские спортивные соревнования. 30 сентября пройдет заседание Ученого совета ПИКЕС, на котором подведут итоги сессии и межсессионной научной деятельности за год.

Россия принимает ПИКЕС в четвертый раз. Предыдущие сессии проходили во Владивостоке (в 1999 и 2005 гг.) и Хабаровске (в 2011 г.).

Организаторами сессии ПИКЕС выступают Росрыболовство и ТИНРО-Центр при поддержке МИД России и администрации Приморья.

Fishnews