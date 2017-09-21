Ирина Яровая: Контрольная закупка поможет в защите рыбного рынка

21 сентября 2017 года
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
В Республике Карелия до конца года планируется создать национальный парк «Ладожские шхеры». В этом районе обитает «краснокнижная» нерпа, нерестятся ценные виды рыб.
20 сентября 2017 года
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».
Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.
Снижение административной нагрузки обсуждалось на совещании руководства Погранслужбы с представителями рыбного хозяйства. Встреча, в организации которой участвовала ВАРПЭ, прошла плодотворно, такую практику надо продолжать, считают в бизнес-сообществе.
Опубликован текст законопроекта, призванного решить вопрос лососевых рыбоводных заводов с получением участков для пастбищной аквакультуры. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.
21 сентября 2017 года
На Байкале и впадающих в него реках полностью запрещается промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены ограничения.
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
В столице Приморья с 22 сентября по 1 октября пройдет сессия Международной организации по морским наукам в Северной Пацифике (PICES, ПИКЕС). Специалисты 19 стран обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы.
Завод по выращиванию радужной форели открылся в рамках ТОР «Юрга» в Кемеровской области. К объектам воспроизводства затем планируется добавить осетра, муксуна, тиляпию. А на третьем этапе – запустить завод по выпуску комбикормов.
К 20 сентября российские пользователи освоили 3,66 млн тонн водных биоресурсов - на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 11 сентября прибавка составляла 1,1%.
В Республике Карелия до конца года планируется создать национальный парк «Ладожские шхеры». В этом районе обитает «краснокнижная» нерпа, нерестятся ценные виды рыб.
20 сентября 2017 года
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».
Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.
Для детских садов Якутска утвердили единое меню. Предусмотрено, что в рацион обязательно должны входить местные продукты, в том числе чир и муксун.
Новые образовательные стандарты связывают в одно целое подготовку специалистов в вузах и их последующую интеграцию в профильную отрасль, отмечает заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.