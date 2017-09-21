21 сентября 2017 года

Ирина Яровая: Контрольная закупка поможет в защите рыбного рынка

Роспотребнадзор, по новому законопроекту, получает возможность проводить контрольные закупки. Этот механизм позволит в том числе следить за качеством рыбы на прилавках, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.

На заседании 20 сентября Дума рассматривала в первом чтении изменение по прибрежному рыболовству. Однако парламентарии, задавая вопросы по законопроекту главе отрасли Илье Шестакову, отошли от текста самой поправки. В частности, была поднята тема контроля за качеством рыбы, сообщает корреспондент Fishnews.

Депутат Ирина Яровая, комментируя этот вопрос, обратила внимание на новый законопроект, поступивший в Госдуму. Правительство внесло на рассмотрение нижней палаты поправки, которые позволят Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.

Эта мера поможет и в том, чтобы при реализации «на материке», в центральной России рыбы, добытой на Дальнем Востоке, не ухудшалось ее качество, заявила Ирина Яровая. Контрольная закупка позволит защитить рынок от некачественного продукта, считает депутат.

Она отметила, что «сегодня можно говорить о комплексных мерах, которые предлагает государство, чтобы наполнить рынок биологически свежим и качественным продуктом».

Fishnews