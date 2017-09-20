20 сентября 2017 года

Поправка по «прибрежке» прошла первое чтение

На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».

Когда в прошлом году в закон о рыболовстве внесли изменения, в тексте появилось расхождение. В одной статье предусмотрели, что уловы водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства должны доставляться в живом, свежем или охлажденном виде, а в другой – оставили также заморозку.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 г., до этого времени в текст предполагается внести поправку – законопроект подготовил Минсельхоз России, в апреле правительство направило документ в Госдуму.

На заседании нижней палаты, проходившем 20 сентября, законопроект представлял замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что изменения направлены на создание условий для развития береговой переработки, поставки уловов прибрежного рыболовства на территорию России и пресечения вывоза прибрежных уловов в замороженном виде за пределы страны.

Депутаты, комментируя законопроект, отошли от самой поправки, сообщает корреспондент Fishnews. Вопросы были самые разные: от того, как новые правила отразятся на «прибрежке», до того, кто контролирует соблюдение требований к рыбе. Высказывались опасения по поводу того, что будет с прибрежным рыболовством в регионах Арктической зоны.

Глава Росрыболовства указал на то, что по новым правилам прибрежное и промышленное рыболовство разграничиваются не по местам вылова, а по мерам стимулирования. То есть предприятие может самостоятельно выбрать, в каком режиме работать, а если выбирает «прибрежку» – получается дополнительные объемы для освоения.

Депутат Ирина Яровая заявила, что предлагаемое правительством решение, с одной стороны, устраняет противоречие в законодательстве, а с другой – это подтверждение общей позиции государства, направленной на поддержку создания в прибрежных регионах новых перерабатывающих производств.

Глава профильного комитета Николай Николаев отметил, что изменения нацелены на то, чтобы уловы «прибрежки» в замороженном виде не уходили за границу, а вместо этого стимулировалось внутреннее производство и потребление. Региональную специфику, по мнению парламентария, можно будет учесть «при разработке каких-либо нормативных актов».

Депутат Ольга Епифанова заявила, что законопроект закрепляет серьезную ошибку прошлого года. Парламентарий обратила внимание на то, что поправка о запрете заморозки при осуществлении «прибрежки» была внесена «буквально в последнюю минут». «В спешке в законопроекте в одном месте слово «замороженный» исключили, а в другом – не заметили, да так и оставили», – напомнила депутат. Как и в прошлом году, когда большие изменения закона о рыболовстве рассматривались в третьем чтении, она указала на то, что запрет заморозки не учитывает специфику предприятий регионов Арктической зоны.

Также депутат заявила, что в законе не учитывается терминология технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Парламентарий предложила провести оценку регулирующего воздействия закона о рыболовстве в части «прибрежки». Закон, принятый в июле прошлого года, она раскритиковала.

Илья Шестаков, в свою очередь, напомнил, что этот документ предусмотрел механизмы привлечения в отрасль инвестиций и эти меры уже запущены – ведется работа по строительству судов на отечественных верфях и новых береговых заводов. Объем инвестиций по результатам реализации закона предположительно составит более 200 млрд рублей, сказал глава ведомства.

Fishnews