21 сентября 2017 года

Рыба в ЕС через Корею пойдет по новому сертификату

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.

О согласовании новой формы «сертификата здоровья» корейское ведомство проинформировало письмом от 13 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

«Как сказано в письме, новая форма сертификата, включающая санитарный контроль, карантин и перегрузку, является приемлемой, поскольку в полной мере отражает требования к импорту, установленные Республикой Корея», – заявили в «Нацрыббезопасности».

В новой форме сертификата Россельхознадзор гарантирует безопасность продукции и выполнение требований как Южной Кореи, так и ЕС. Предполагается, что это позволит корейскому компетентному ведомству беспрепятственно сертифицировать российскую продукцию, направляемую в ЕС после временного хранения на территории Республики Корея. Новая форма сертификата вступит в силу с 1 января 2018 г.

Напомним, что бизнес-сообщество ранее столкнулось с вопросом оформления рыбопродукции, которая следует через Южную Корею в Евросоюз. На конференции, проходившей в июле на Сахалине, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что ситуация достаточно острая, причем речь идет о хорошем для страны рынке.

Fishnews