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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ поднял острые вопросы рыбных поставок

Проблему поставок российской рыбопродукции в Евросоюз через страны АТР озвучил на конференции в Южно-Сахалинске президент ВАРПЭ Герман Зверев. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов рассказал о путях решения вопроса, которые видят в ведомстве.

Напомним, что на масштабной конференции, которую организовала на Сахалине при поддержке областных коллег Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, рассматривались технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

По итогам обсуждений президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал несколько направлений для дальнейшей работы в сфере внедрения электронной ветсертификации. Прежде всего, глава объединения представил презентацию, посвященную важности подстройки новой системы получения ВСД к особенностям прибрежного лова водных биоресурсов, промысла тихоокеанских лососей. Как отмечали на конференции рыбаки, вопрос электронной сертификации в отдаленных районах, с отсутствием связи, самый острый.

Герман Зверев высказал безусловную поддержку предложению, с которым выступил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, – организовать обучение с привлечением отраслевых объединений и отработать схему на конкретных участках. Такую работу целесообразно провести не только в Сахалинской области, но и по другим регионам, отметил президент ВАРПЭ.

Он призвал подготовить карту «слепых зон», где нет интернет-связи, - всероссийская ассоциация также подключится к этому процессу. «При переходе предприятий торговли на онлайн-кассы Роскомнадзор проанализировал доступность сети Интернет во всех регионах и выявил территории с недостаточным уровнем такой связи, – отметил Герман Зверев. – Такой же подход нужен и в случае с электронной ветсертификацией». Такое предложение – «не в бровь, а в глаз», прокомментировал Николай Власов. Вести работу по определению «слепых зон» нужно уже сейчас. Схема, по мнению замглавы федеральной службы, может быть следующей: предложения в Россельхознадзор направят те, кто лучше всего владеет информацией о ситуации на местах, – ветслужбы регионов вместе с хозяйствующими субъектами. Представитель территориального управления Россельхознадзора будет проверять поступившие сведения.

Позитивно Николай Власов оценил и два других предложения Германа Зверева. Во-первых, руководитель ВАРПЭ призвал коллег оцифровать расходы по переходу на электронную ветеринарную сертификацию – чтобы предприятия заранее четко понимали, что закладывать в бюджет. И второе – еще раз внимательно изучить систему «Меркурий», посмотреть, где возникают сбои с вводом информации. «На 100% согласен, пока мы не начнем практической работы вместе, «Меркурий» не будет в должной степени адаптирован к особенностям отрасли», – прокомментировал замглавы Россельхознадзора.

Но на конференции были подняты вопросы не только электронного оформления ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель ВАРПЭ обратил внимание на существенную проблему, с которой столкнулись рыбоперерабатывающие предприятия при поставках через Южную Корею и Китай в ЕС. «Ситуация достаточно острая», – заявил президент ассоциации. При этом он отметил, что речь идет о хорошем рынке для России и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Николай Власов, в свою очередь, заявил, что проблема с товарами, которые отправляются через бондовые склады АТР, наболевшая. «Напоминаю, что пытались в свое время решить тем, что держали представителя в Пусане. Если сообщество считает, что пора к этой практике вернуться, – пожалуйста, давайте вернемся», – сказал заместитель руководителя ведомства. Он добавил, что такой представитель может вполне легально переоформлять сертификаты.

Также замглавы Россельхознадзора сообщил, что некоторое время назад ведомство выступило с предложением выдавать сертификат без указания страны назначения. Такую инициативу не поддержали, но если отраслевики считают необходимым, к ней можно вернуться, заявил Николай Власов.

Кроме того, он поддержал предложение Германа Зверева об участии экспертов от бизнес-сообщества в переговорах об условиях экспорта отечественной рыбопродукции. В этом случае нужно, чтобы предпринимательская общественность заблаговременно сообщала о планах по поставкам, отметил замглавы Россельхознадзора.

Полный материал о конференции в Южно-Сахалинске читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

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