22 сентября 2017 года

Ярмарка на «Рыбной индустрии» покажет лучших

Специализированная выставка «Рыбная индустрия» пройдет в Южно-Сахалинск 27 и 28 сентября». Традиционно в эти дни гостей ждет ярмарка рыбы и морепродуктов.

Ярмарка в рамках «Рыбной индустрии» проводится ежегодно. Ее основные цели - изучение потребительского спроса на новые виды рыбопродукции, продвижение брендов от сахалинских рыбопромышленников, содействие развитию фирменной торговли и культуры обслуживания.

Ярмарка будет проходить в торговой зоне выставки на открытой площадке ДК железнодорожников 27 и 28 сентября с 10:00 до 17:00. К участию приглашаются рыбопромышленники Сахалинской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре «СахалинЭкспо», неотъемлемый атрибут ярмарки - распродажа рыбных консервов. Особенным спросом она пользуется у пенсионеров.

Лидеры на ярмарке определяются сразу - по длине очереди. И все же комиссия конкурса на лучшее торговое место оценивает в первую очередь оформление (яркие дизайнерские решения, костюмы, концертное сопровождение), культуру обслуживания, соблюдение правил торговли и стоимость товаров.

По итогам конкурса победителям вручат дипломы в номинациях «Шедевр ярмарки» (за самое оригинальное оформление), «Рыбное место» (за самый широкий ассортимент рыбной продукции), «Профессионал фирменной торговли» (за профессиональное обслуживание покупателей), «Богатая лавка» (за самые низкие цены).

Информационный партнер выставки «Рыбная индустрия» – медиахолдинг Fishnews.

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