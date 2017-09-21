Ярмарка на «Рыбной индустрии» покажет лучших

21 сентября 2017 года
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
20 сентября 2017 года
Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.
В Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге поучаствовало более 1,6 тыс. человек. В Северную столицу России съехались делегации из 19 стран, в том числе ведущих рыболовных держав.
19 сентября 2017 года
На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.
18 сентября 2017 года
На площадке международного форума и выставки в Санкт-Петербурге Южно-Курильский рыбокомбинат подписал контракт с компанией ASTW на поставку оборудования для завода по производству рыбной муки на Кунашире.
15 сентября 2017 года
На этой неделе Минсельхоз выпустил изменения по техническим средствам контроля, а правительство одобрило законопроект для рыбоводных заводов. И конечно, встречайте: первый Международный рыбопромышленный форум и масштабная выставка в Петербурге.
22 сентября 2017 года
В Хабаровске сотрудники полиции ликвидировали две нелегальные точки по продаже рыбы сомнительного качества. О незаконной торговле в правоохранительные органы сообщили горожане.
С 1 января для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории будет использоваться новая форма «сертификата здоровья».
На базе подведомственных Росрыболовству учреждений будут созданы селекционно-племенные центры. Планируется, что во ВНИИПРХ займутся породами карпа, в КаспНИРХ – осетровыми, во ФСГЦР – форелью.
21 сентября 2017 года
Приказ Минсельхоза № 418 даст официальный статус методическим рекомендациям по опломбированию технических средств контроля, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Цель – устранить разночтения в порядке оснащения судов ТСК.
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.
Ветеринарные правила в сфере аквакультуры необходимы, отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Главе отрасли доложили, что разработчики документа пришли к единому видению.
На Байкале и впадающих в него реках полностью запрещается промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены ограничения.
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
Роспотребнадзор, по новому законопроекту, получает возможность проводить контрольные закупки. Этот механизм позволит в том числе следить за качеством рыбы на прилавках, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.
В столице Приморья с 22 сентября по 1 октября пройдет сессия Международной организации по морским наукам в Северной Пацифике (PICES, ПИКЕС). Специалисты 19 стран обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы.