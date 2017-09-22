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В Хабаровске полицейские ликвидировали две точки незаконной продажи лосося. Фото пресс-службы краевого УМВД России

На рынках Хабаровска отлавливают браконьерский лосось

В Хабаровске сотрудники полиции ликвидировали две нелегальные точки по продаже рыбы сомнительного качества. О незаконной торговле в правоохранительные органы сообщили горожане.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску и участковые совместно с представителями городской администрации провели рейд по местам несанкционированной торговли. В Центральном и Индустриальном районах проверяющие обнаружили две точки, где в антисанитарных условиях продавалась свежая рыба.

Так, недалеко от продовольственного рынка на улице Льва Толстого продавец предлагал приобрести рыбу лососевых видов. Товар мужчина выложил на самодельный прилавок из деревянных ящиков. Покупателей, среди которых оказалось немало пенсионеров, не смущало, что лоток стоял практически на асфальте, а над выложенной рыбой роились насекомые.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, документы на предпринимательскую деятельность и на товар продавец предъявить не смог. Сотрудники полиции изъяли 20 рыбин на сумму порядка 8 тыс. рублей.

Также проверку провели на рынке у остановки «Судоверфь». Сотрудники полиции стали свидетелями того, как у обочины дороги, недалеко от торгового комплекса, неизвестные продают рыбную продукцию, пренебрегая санитарными нормами.

Увидев правоохранителей, один из продавцов попытался скрыться на автомобиле, бросив часть товара. Но полицейские блокировали транспортное средство. После профилактической беседы водитель добровольно выгрузил из микроавтобуса коробки, где хранилось более 100 единиц рыбной продукции.

Всего на несанкционированной торговой точке стражи порядка изъяли 125 рыбин на общую сумму около 37 тыс. рублей. Товар помещен на ответственное хранение.

В отношении лиц, которые осуществляли торговлю рыбой сомнительного качества, составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 (предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и статье 14.2 (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) КоАП РФ.

За время рейдов в период осенней путины полицейские Хабаровска изъяли из незаконной торговли более 1,3 тонны рыбной продукции. Такие мероприятия будут продолжены.

Fishnews

  • В Хабаровске полицейские ликвидировали две точки незаконной продажи лосося. Фото пресс-службы краевого УМВД России
  • В Хабаровске полицейские ликвидировали две точки незаконной продажи лосося. Фото пресс-службы краевого УМВД России
  • В Хабаровске полицейские ликвидировали две точки незаконной продажи лосося. Фото пресс-службы краевого УМВД России
    • НазадМетки: лосось

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