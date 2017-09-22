22 сентября 2017 года

На Амуре завершают лов осенней кеты

Закрытие промысла в Хабаровском крае, по решению комиссии, будет проходить с 21 по 24 сентября, начиная с Амурского лимана и далее вверх по реке. По информации самих рыбаков, выше Николаевского района предприятия не смогли полностью освоить выделенные объемы из-за низкой интенсивности хода лосося.

По сравнению с прошлым годом закрытие промысла осенней кеты на Амуре началось на неделю раньше и с минимальной разницей по времени между районами. С 00:00 21 сентября запрет на осуществление всех видов рыболовства начал действовать в бассейне реки Амур в пределах Николаевского района, северной и южной частях Амурского лимана. Уже с 22 сентября – в пределах Ульчского района, с 23 и 24 сентября – в районе им. Полины Осипенко и Солнечном районе соответственно.

Выше по течению реки, в пределах Комсомольского, Амурского и Нанайского районов, с 24 сентября при осуществлении промышленного рыболовства определены дополнительные ежесуточные периоды пропуска производителей осенней кеты.

Официальные итоги по лососевой путине нынешнего года в Хабаровском крае еще предстоит подвести, но, по оценкам самих рыбаков, даже на осенней кете уловы выше Николаевского района оказались очень слабыми.

В частности, по информации представителей рыбацких предприятий, по Ульчскому району вылов осенней кеты вряд ли превысит 4 тыс. тонн. Рекомендованный объем (включая резерв) на район при этом составлял порядка 6 тыс. тонн. По остальным районам выше по Амуру выделенный объем будет освоен менее чем наполовину – общий вылов здесь едва превышает 1 тыс. тонн.

В лимане и низовьях Амура в пределах Николаевского района предприятия смогли освоить основной объем и воспользоваться резервом, а также получили квоты на дополнительный объем, сообщил Fishnews глава Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля. «По предварительным данным, вылов здесь составил более 10 тыс. тонн – более 140% от изначально планируемого объема, выделенного на рыбопромысловые участки Николаевского района», - рассказал он.

«В наших районах в этом году летняя путина оказалась провальной: по летней кете предприятия Ульчского района освоили менее 7% от рекомендованного объема – это чуть больше 2% от общего объема вылова», – поделился предварительной статистикой по компаниям – членам своей ассоциации Максим Бергеля. Поправить ситуацию, по его словам, предприятия планировали за счет осенней кеты, но и здесь развитие событий пошло по неблагоприятному сценарию.

«Наши рыбаки соблюдали все решения комиссии по регулированию анадромных: ограничения по проходным дням, по количеству используемых орудий лова и т.д. Мы понимаем важность этих мер для сохранения запаса, особенно в условиях такого слабого хода кеты и чрезмерно высокой промысловой нагрузки в устье и лимане Амура, – отметил Максим Бергеля. – Мы крайне обеспокоены, что в 2018 году ситуация повторится. Уже сейчас члены нашей ассоциации вынуждены замораживать проекты по развитию глубокой переработки рыбы в рамках госпрограммы по импортозамещению и выпуску продукции с высокой добавочной стоимостью. В случае провала путины и в будущем году неминуемо начнутся банкротства с известными социально-экономическими последствиями для Ульчского, Комсомольского и других районов Хабаровского края».

Fishnews