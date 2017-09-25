25 сентября 2017 года

Росрыболовство пересмотрит подходы к организации промысла лососей

Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.

Вопросы повышения прозрачности и эффективности организации добычи анадромных видов рыб обсудили на совещании, которое провел в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По орудиям лова ожидаются ограничения

Открывая совещание, руководитель федерального агентства определил основные задачи по оптимизации регулирования промысла лососевых. «В этом году мы видим проблемы на определенных территориях. В силу совокупности факторов, в том числе гидрологических, рыбы подходит меньше, а количество рыбаков растет, растут объемы промышленного вылова. И в этой ситуации нам нужно с учетом мнений всех сторон, включенных в процесс регулирования промысла, решить, как будем двигаться дальше», – сказал руководитель Росрыболовства.

«По словам Илья Шестакова, дальнейшее регулирование добычи лососевых должно сформировать условия, при которых сохранится экономическая целесообразность промысла для предприятий, при этом будет снижен промышленный пресс», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В связи с этим глава ведомства поручил управлению организации рыболовства в течение месяца проработать вопрос установки орудий лова, учитывая расстояние между ними (частоту), и представить предложения по орудиям лова, на которые нужно ввести запрет.

Работу комиссий собираются улучшить

Кроме того, предполагается пересмотреть порядок работы комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. Такое поручение, напомним, дал по итогам совещания на Сахалине премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отдельное внимание планируется уделить обоснованию научных рекомендаций по регулированию промысла, речь идет об оперативных решениях, например, по закрытию тех или иных районов промысла или введение проходных дней. «Этот вопрос должен быть строго регламентирован. Конечно, оперативное регулирование все равно останется, но оно должно быть прописано и понятно в зависимости от вариантов развития событий», – сказал Илья Шестаков.

В ходе совещания свои предложения озвучили руководители территориальных управлений Росрыболовства, представители региональных властей и отраслевого сообщества.

В итоге решено создать рабочую группу по регулированию деятельности «анадромных» комиссий. В течение двух месяцев ей предстоит изучить протоколы заседаний комиссий, проанализировать предложения по внесению изменений в порядок работы комиссий, рассмотреть спектр полномочий, чтобы повысить прозрачность и эффективность их деятельности.

Полученные результаты и рекомендуемые решения рассмотрят на специальном совещании в Росрыболовстве до конца года. «Основная задача – сокращение промысловой нагрузки с учетом результатов этой путины и наблюдаемых тенденций, а также усиление роли рыбоохраны, особенно в местах нерестовых скоплений», – резюмировал глава ведомства.

Fishnews