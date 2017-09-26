27 сентября 2017 года

Алекс Раманаускас: Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Проблема использования жаберных сетей в Камчатском крае не теряет своей актуальности, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас. Он рассказал о своем видении решения вопроса.

По использованию жаберных сетей на Камчатке уже высказывались публично и рыбаки, и федеральные, и региональные власти, и конечно же, наука. Тема непростая, обсуждается долгое время.

Недавно в интернете появился фильм о необходимости запретить жаберные сети при промысле лосося на полуострове. Подробнее о поднятых вопросах c корреспондентом Fishnews побеседовал один из героев съемки – президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас.

«Проблема использования жаберных сетей существует, и она не решена. Раньше это были факультативные орудия лова, например, на тот случай, если вдруг сорвало невод. Но теперь сети становятся основными орудиями промысла», – отметил руководитель объединения.

В некоторых районах использовать на промысле ставные невода невозможно, в силу природных особенностей. Там, конечно, запрещать сети нельзя, иначе рыбак будет поставлен в невозможные для него условия, не сможет вообще взять улова, считает президент ассоциации. Другое дело – районы, где возможно использование других орудий лова.

Предложение в таких местах оставить сети, регламентировав их использование, по мнению Алекса Раманаускаса, не обеспечит должного эффекта. «Отследить количество сетей, их размер, расположение по всему западному побережью – однозначно проблема. Правоприменители столкнутся с вопросом, как доказать нарушение. Нерадивые пользователи в ответ на претензии к взаимному расположению сетей будут говорить, что орудие лова снесло течением», – полагает президент ассоциации.

По его мнению, отраслевая наука может провести инвентаризацию участков и сказать, где есть возможность осуществлять добычу неводом, а где – нет. «А просто ограничениями – по размеру сетей, их количеству, взаимному расположению – порядка не навести. Все равно будут злоупотребления. И опять же, если пользователь сам не будет использовать сети, то будет сдавать участок в аренду, а арендатор будет стремиться извлечь максимальную выгоду», – считает Алекс Раманаускас.

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