27 сентября 2017 года

Правительство выпустило еще одно постановление по инвестквотам

Новый документ вышел по инвестиционным квотам. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.

Правовая база по инвестиционным квотам пополнилась еще одним документом – постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 1154. Предусматривается, что распределять объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, между пользователями будет Росрыболовство.

Принцип привычный: доля предприятия будет умножаться на общий допустимый улов, определенный применительно к инвестквоте, сообщает корреспондент Fishnews. Утверждать такое распределение Росрыболовство должно до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства. Затем в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ведомство должно разместить результаты на своем сайте. Постановление вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Весной вышли распоряжение о видах водных биоресурсов под инвестквоты, постановления о требованиях к судам и береговым заводам, о подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты, о порядке отбора инвестиционных проектов и распределения инвестквот.

Напомним, что квоты на инвестиционные цели должны распределяться в соответствии с долями среди лиц, которые уже ввели объект инвестиций в эксплуатацию.

В 2017 г. заявочная кампания по инвестквотам проходит в особом режиме: в течение полугода с 8 июня. В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта по 30 июня.

Постановление правительства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.