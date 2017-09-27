27 сентября 2017 года

«Норебо» выходит в розницу с брендом Borealis

Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.

«Мы применяем технологию однократной заморозки, - рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. – Свежая рыба замораживается в море на борту траулера в течение 6 часов после поднятия на борт, а размораживается непосредственно перед употреблением».

Охлажденную рыбу суда «Норебо» доставляют на берег в «жидком льду» при температуре около 0°С. Затем продукт либо перерабатывается на фабрике «Полярное Море+» в Мурманской области и замораживается до -18°С, либо так и отправляется в магазины охлажденным.

Borealis – от латинского «северный, холодный». В «Норебо» подчеркивают, что при производстве не используются химические субстраты для увеличения веса и улучшения вкуса. «Borealis призван стать первым в России брендом-ориентиром для потребителя в выборе высококачественной рыбы», - заявили в холдинге.

В продажу Borealis будет поступать в скин-упаковке и двойном вакуумном пакете. Скин (англ. skin - «кожа») – новый вид упаковки: высокобарьерная пленка под вакуумом естественным образом облегает продукт, демонстрируя его, фиксируя и защищая. Информация для потребителей размещается на картонной коробке, в которую помещают скин-упаковку. В такой оболочке запускается топовая филейная линейка бренда: лойны (спинка) и центр-каты трески, стейки палтуса, филе кальмара и новые для рынка позиции - языки и щеки трески.

Двойные вакуумные пакеты до выхода скин-упаковки считались самыми инновационными. Внутренний пакет защищает продукцию от света, а на внешний наносится вся необходимая информация. «Такая упаковка используется для товаров массового сегмента, большего веса. В вакуумных пакетах будут представлены как новые позиции: филе трески и пикши на коже и без кожи, стейки окуня, трески, зубатки, блочное филе и фарш трески, - так и существующие: скумбрия, сельдь, окунь, палтус, треска, потрошеная обезглавленная пикша», - рассказал Сергей Сенников.

«Норебо» уже договорилась о поставках с розничными торговыми сетями «Метро», «Азбука вкуса», «Карусель», «Лента» и «Гиперглобус». Ведутся переговоры с другими ретейлерами.

Fishnews