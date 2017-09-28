28 сентября 2017 года

«Рыбный» раздел Красной книги Прикамья сократится

В скором времени 15 видов животных и растений будут исключены из Красной книги Пермского края. Среди объектов, популяции которых вышли из «группы риска», есть и рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик.

В Пермском крае готовится новая редакция Красной книги региона. На последнем заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Прикамья принято решение об исключении из книги 15 видов. Предложения по изменению численности «краснокнижных» объектов внесли ученые, изменения согласованы краевым Росприроднадзором и Средневолжским теруправлением Росрыболовства.

В частности, как сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и краевого правительства, из Красной книги будут исключены рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик, – а также птица могильник и растение ирис аировидный. Изменения объяснили тем, что популяции увеличились и угрозы их исчезновения нет.

Новый перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Прикамья, будет утвержден до 10 октября. В него будут включены 145 видов растений, животных и других организмов.

Fishnews