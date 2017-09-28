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Индонезия хочет уйти от экспорта рыбного сырья

Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.

В последние два года экспорт водных биоресурсов из Индонезии вырос на 7% - до 3,9 млрд долларов, пишет портал Asia Times. В самой стране также значительно выросло потребление рыбы, достигнув более 2 млн тонн в год.

Министр рыболовства и морских дел республики Суси Пуджиастути рассказала журналистам, что планирует превратить 12 морских портов – от Мерауке на юго-востоке провинции Папуа до Сабанга на северо-западе провинции Ачех – в точки по переработке уловов. Оттуда индонезийские рыба и морепродукты будут отправлять в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Гонконг, на Филиппины, в Палау, Японию и Австралию. Таким образом предполагается стимулировать повышение добавленной стоимости и сократить экспорт сырья.

По информации Asia Times, вплоть до 2014 г. промысел в индонезийских водах могли вести более 1300 иностранных судов. Они принадлежали 10 предприятиям, созданным совместно с китайскими, тайскими и вьетнамскими копаниями. При этом многие из таких предприятий под разными предлогами увеличивали количество флота, а добытая ими рыба почти не попадала в порты республики. Еще почти 10 тыс. зарубежных судов практически ежедневно браконьерствовали в ИЭЗ Индонезии.

В результате за 10 лет (с 2003 по 2013 гг.) в стране закрылись 115 консервных заводов. Количество бедных прибрежных сообществ, зависящих от рыболовства, сократилось с 1,6 миллиона до 800 тысяч.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Суси Пуджиастути после вступления в должность министра решила отправлять браконьерский флот на дно. Уже уничтожено 317 лодок, еще 191 конфискованное судно ждет своей очереди, а нелегальные рыболовы из вод республики практически исчезли.

Asia Times отмечает, что сейчас в Индонезии около 5,6 тыс. рыбацких судов водоизмещением более 20 тонн. 700 из них были введены в строй в прошлом году в ответ на активные действия министра.

Однако министр пока не собирается праздновать победу над незаконным промыслом. Суси Пуджиастути признает, что от 40 до 50% национального улова в 6,5 млн. тонн по-прежнему перегружается на иностранные суда, ожидающие рыбу за пределами ИЭЗ Индонезии.

Такая ситуация неудивительна в нынешних условиях: морскую границу в 97 тыс. км охраняют всего около 100 военных, полицейских и патрульных судов, сообщает индонезийский портал. Поэтому Суси Пуджиастути надеется, что ВМФ республики будет увеличен, а присутствие Индонезии в акваториях, суверенитет над которыми оспаривает КНР, станет постоянным.

Fishnews

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