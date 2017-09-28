28 сентября 2017 года

Рыбаки работают – уловы растут

К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составил 2,52 млн тонн – на 10,6 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Минтая освоено 1,47 млн тонн, прибавка - 8 тыс. тонн. Тихоокеанских лососей поймано 341,4 тыс. тонн. Это ниже уровня прошлого года на 72,6 тыс. тонн, однако выше уровня нечетного 2015 г. на 7,4 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбаки добыли 451,3 тыс. тонн, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 5,9 тыс. тонн. Трески поймано 327,6 тыс. тонн (+8,5 тыс. тонн), пикши - 82,4 тыс. тонн (-8,8 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Промысел в Балтийском море принес 55,3 тыс. тонн водных биоресурсов, по сравнению с уровнем 2016 г. уловы снизились на 0,1 тыс. тонн. Шпрота добыто 30,8 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн). Балтийской сельди освоено 16,2 тыс. тонн - на 2,6 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна взяли 59,9 тыс. тонн ВБР, что ниже уровня 2016 г. на 12,2 тыс. тонн. На промысле хамсы добыто 27,5 тыс. тонн, прибавка - 2,4 тыс. тонн. Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне поймано 38,5 тыс. тонн водных биоресурсов, по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года вылов вырос на 1,6 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн). Уловы крупных и мелких пресноводных видов сократились на 0,2 тыс. тонн - до 16 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки наловили 326,3 тыс. тонн, что на 27,4 тыс. тонн выше уровня 2016 г. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 234,5 тыс. тонн (+15 тыс. тонн).

Fishnews