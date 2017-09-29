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Ежегодно на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке собираются представителя власти, науки, бизнеса

Конгресс рыбаков отличится практическим уклоном

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.

Общая тема XII Международного конгресса рыбаков – «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

Традиционно конгресс откроет пленарное заседание, его модератором выступит президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Программа форума в нынешнем году построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер, рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Как уже сообщал Fishnews, часть встреч по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием конгресса.

Планируется, что на вопросы бизнеса об электронной ветеринарной сертификации ответит замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Обязательным оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет с 1 января 2018 г.

На электронные технологии переводится промысловая отчетность. Круглый стол, посвященный перспективам развития отраслевой системы мониторинга (ОСМ), должен пройти в рамках конгресса 5 октября. Здесь о новациях расскажет начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Артем Вилкин. «Рассчитываем, что рыбаки смогут получить информацию по таким важным темам, как электронный промысловый журнал, электронные разрешения на вылов», – отметил Сергей Наставшев.

Отдельный круглый стол будет посвящен вопросам аквакультуры. Законодательство в этой отрасли, страхование, борьба с браконьерством – темы, которые смогут обсудить эксперты на площадке Международного конгресса рыбаков.

Как отмечают организаторы, зарубежные страны с интересом следят за изменениями в рыбной отрасли России. На конгресс прибудет большая делегация из Исландии во главе с послом Берглинд Асгейрсдоттир. Активно участвовать в форуме планируют и представители Норвегии во главе с послом Лейдульвом Намтведтом, а также делегация от одной из крупнейших отраслевых ассоциаций Японии – Японской ассоциации судостроителей и судового оборудования (JSMEA), во главе с президентом Кацухико Фудзивара.

Для участия в конгрессе уже зарегистрировались представители Китая, Республики Корея, США, Канады, Великобритании, Австралии – всего более 10 стран.

Ежегодно в конгрессе рыбаков во Владивостоке принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ключевых ассоциаций, союзов и научных организаций рыбохозяйственной отрасли России, руководители рыбопромышленных компаний, представители зарубежных стран.

Подробная информация о программе размещена на официальном сайте Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/

Fishnews

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