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И.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ, вице-губернатор Денис БОЧКАРЕВ, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ, Председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, главный редактор портала Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Конгресс рыбаков пройдет насыщенно

Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.

Как проходит подготовка к XII Международному конгрессу рыбаков, организаторы рассказали на пресс-конференции 28 сентября.

Налоговые поправки, зарубежный опыт, «сертификат здоровья»

Программа конгресса составлена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер, отметил вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев. При этом с пользой планируется провести и день перед открытием форума, сообщил руководитель краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев.

Планируется, что 4 октября под руководством президента ВАРПЭ Германа Зверева пройдет совещание для глав финансовых служб предприятий. Будут обсуждаться изменения, которые готовятся в налоговое законодательство.

Затем в программе круглый стол с участием руководителей исландских предприятий: они расскажут об опыте работы наливным флотом. Также запланирована встреча заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова и руководителя «Нацрыббезопасности» Владимира Менякина: на повестке дня вопросы внедрения нового «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции через Южную Корею в ЕС.

В этот же день норвежские представители собираются провести мероприятие по вопросам строительства флота и оснащению рыбопереработки.

Зарубежные страны с интересом следят за изменениями в рыбной отрасли России. Для участия в конгрессе уже зарегистрировались представители 12 стран. Причем речь идет о государствах, играющих весомую роль в мировом рыбохозяйственном комплексе.

Продолжаем тему квот

Официальное открытие конгресса состоится 5 октября. Модератором пленарного заседания выступит Герман Зверев. Традиционно в программе форума также круглые столы. Один из них будет посвящен внедрению в отрасли электронной отчетности.

Планируется, что на площадке конгресса власти и бизнес продолжат обсуждать вопросы распределения инвестиционных квот, строительства рыбопромыслового флота. Логично обратиться и к важнейшей теме – закреплению долей квот вылова на новый период, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «По каким принципам, как все это будет распределяться? Ведь тот, кто по каким-то, пусть даже формальным, принципам не попадет в систему распределения, просто лишится своего бизнеса», – подчеркнул значимость вопроса руководитель АРПП.

Выставка может вернуться

Председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов напомнил, что рыбная отрасль была серьезно представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге проходили первый Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Теперь многие участники приезжают во Владивосток, чтобы продолжить общение. Несколько лет конгресс рыбаков сопровождался отраслевой выставкой. «На выставке в Санкт-Петербурге многие выражали желание, чтобы масштабная рыбохозяйственная выставка, которую организует Росрыболовство и на которой присутствует вся отрасль, проводилась поэтапно. Допустим, этап в Санкт-Петербурге, этап – во Владивостоке. Вот такой запрос от рыбопромышленников есть», – рассказал Эдуард Климов.

Fishnews

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