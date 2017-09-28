28 сентября 2017 года

Конгресс рыбаков пройдет насыщенно

Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.

Как проходит подготовка к XII Международному конгрессу рыбаков, организаторы рассказали на пресс-конференции 28 сентября.

Налоговые поправки, зарубежный опыт, «сертификат здоровья»

Программа конгресса составлена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер, отметил вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев. При этом с пользой планируется провести и день перед открытием форума, сообщил руководитель краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев.

Планируется, что 4 октября под руководством президента ВАРПЭ Германа Зверева пройдет совещание для глав финансовых служб предприятий. Будут обсуждаться изменения, которые готовятся в налоговое законодательство.

Затем в программе круглый стол с участием руководителей исландских предприятий: они расскажут об опыте работы наливным флотом. Также запланирована встреча заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова и руководителя «Нацрыббезопасности» Владимира Менякина: на повестке дня вопросы внедрения нового «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции через Южную Корею в ЕС.

В этот же день норвежские представители собираются провести мероприятие по вопросам строительства флота и оснащению рыбопереработки.

Зарубежные страны с интересом следят за изменениями в рыбной отрасли России. Для участия в конгрессе уже зарегистрировались представители 12 стран. Причем речь идет о государствах, играющих весомую роль в мировом рыбохозяйственном комплексе.

Продолжаем тему квот

Официальное открытие конгресса состоится 5 октября. Модератором пленарного заседания выступит Герман Зверев. Традиционно в программе форума также круглые столы. Один из них будет посвящен внедрению в отрасли электронной отчетности.

Планируется, что на площадке конгресса власти и бизнес продолжат обсуждать вопросы распределения инвестиционных квот, строительства рыбопромыслового флота. Логично обратиться и к важнейшей теме – закреплению долей квот вылова на новый период, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «По каким принципам, как все это будет распределяться? Ведь тот, кто по каким-то, пусть даже формальным, принципам не попадет в систему распределения, просто лишится своего бизнеса», – подчеркнул значимость вопроса руководитель АРПП.

Выставка может вернуться

Председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов напомнил, что рыбная отрасль была серьезно представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге проходили первый Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Теперь многие участники приезжают во Владивосток, чтобы продолжить общение. Несколько лет конгресс рыбаков сопровождался отраслевой выставкой. «На выставке в Санкт-Петербурге многие выражали желание, чтобы масштабная рыбохозяйственная выставка, которую организует Росрыболовство и на которой присутствует вся отрасль, проводилась поэтапно. Допустим, этап в Санкт-Петербурге, этап – во Владивостоке. Вот такой запрос от рыбопромышленников есть», – рассказал Эдуард Климов.

Fishnews