29 сентября 2017 года

Уловы лосося на Колыме превысили 6 тыс. тонн

В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.

Предварительные итоги путины подвели в министерстве рыбного хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области. Изначально для региона выделили чуть более 7 тыс. тонн лососей. Этот объем распределили для традиционного рыболовства коренных народов, рыбаков-любителей и промышленных организаций.

Первыми лов начали КМНС (традиционно это связано с национальным праздником «Хэбдэнек»). В текущем году коренным выделили 606 тонн красной рыбы - на 40% больше, чем в 2016 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, первые лицензионные участки для любительского рыболовства заработали уже 24 июня. Для четырех предприятий-организаторов рыбалки выделили 209 тонн лососей – как и в предыдущем году. Освоили рыбаки-любители около 182 тонн.

Промышленный лов начался 26 июня, в путине приняли участие 28 предприятий. Они добывали лосось на 53 участках, расположенных от мыса Тайгонос на севере области до поселка Талон на реке Тауй.

Ученые МагаданНИРО прогнозировали, что основная масса горбуши подойдет в реки залива Шелихова. Ожидалось, что в реки Тауйской губы – Олу и мелкие реки залива Одян, реки Армань, Яна и Тауй - подходы будут незначительны.

Однако уже через две недели после начала промысла лососевых региональная комиссия по анадромным рекомендовала институту рассмотреть возможность увеличения объемов вылова горбуши. 11 июля Росрыболовство согласовало первую «добавку» в 700 тонн. Их распределили между предприятиями, ведущими промысел в Тауйской губе.

Также отмечались хорошие подходы гольца в Тауй, в начале и середине августа были получены дополнительные объемы этой рыбы. Во второй половине августа Росрыболовство согласовало две корректировки по увеличению возможного вылова кеты общим объемом 835 тонн. Кроме того, выше прогнозируемого был подход кижуча. Общее увеличение возможного вылова превысило прогнозные величины на 25% и составило без малого 1,8 тыс. тонн. Таким образом, окончательный объем рекомендованной добычи для Магаданской области в 2017 г. составил чуть менее 9 тыс. тонн.

По предварительным подсчетам Охотского теруправления Росрыболовства, на сегодняшний день в регионе поймано около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже данные скорректируют с учетом вылова представителями КМНС и рыбоводами. «Можно сказать, что текущая путина прошла на уровне освоения в путину цикличного 2015 года, когда было выловлено 6,9 тыс. тонн лососевых», - отметили в пресс-службе.

Fishnews