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Австралия готовится бить креветочные рекорды

В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.

На проект «Морской дракон» региональное и федеральное правительства уже выделили более 70 млн австралийских долларов (около 54,7 млн долларов США), получены все необходимые разрешительные документы. Как пишет портал The Australian, полная реализация проекта намечена на 2025 г.

Производство черной тигровой креветки должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью 1,7 млрд австралийских долларов (около 1,3 млрд долларов США). Для этого потребуются пруды площадью в совокупности около 10 тыс. га.

Акваферма разместится на северном побережье Северной территории к востоку от западной границы региона. Там уже возведены две большие дамбы. Как сообщает корреспондент Fishnews, руководить проектом будет небольшая компания Seafarms Group, рассчитывающая продавать выращенную креветку в Китай, Японию и Евросоюз.

Полученные от властей деньги потратят на строительство асфальтированной дороги до пастбища Легун. Проект, в который в самом начале мало верили, получил все необходимые экологические разрешения, также урегулированы вопросы собственности на землю с местными аборигенами. Это привлекло большой интерес иностранных инвесторов и фондов.

Личинки компания собирается поставлять из своего центра селекции в Эксмуте (Западная Австралия). Затем посадочный материал будут доращивать недалеко от города Дарвин примерно по 16 млн. особей в неделю. После этого креветка отправится на 6 месяцев взрослеть в прудах на гигантской акваферме возле пастбища Легун.

Кроме того, Seafarms Group намерена построить в городе Кунунарра перерабатывающую фабрику стоимостью 200 млн австралийских долларов (около 156,7 млн долларов США). Также компания также надеется получить от федерального правительства дешевый заем - 5 млрд. австралийских долларов (около 3,9 млрд долларов США) - для реновации мелкого порта Уиндем в Западной Австралии. Через него планируется отправлять готовый замороженный продукт в Азию.

Для реализации даже первой части проекта все еще необходимы значительные финансовые вложения. Однако один из директоров Seafarms Харли Уиткомб заявил, что ряд крупных инвесторов из Японии и Китая уже готовы вложить от 200 до 500 млн. долларов в проект каждый, а некоторые хотят получить гарантию поставок креветки в будущем. Утверждается , что к проекту есть интерес у норвежских инвесторов, связанных с выращиванием лосося, а также у скандинавских суверенных фондов.

К 2019 г. предполагается построить 120 прудов площадью около 10 га каждый. Они будут объединены в три отдельные аквафермы для соблюдения биобезопасности. Эти предприятия смогут производить 14 тыс. тонн креветки в год общей стоимостью около 195 млн. австралийских долларов (152,8 млн долларов США).

Кроме того, планируется построить жилье для 200 постоянных работников, небольшую модульную перерабатывающую фабрику в Кунунарре с возможностью дальнейшего расширения, а также электростанцию для аэрации прудов и кормления креветки. Для возведения акваферм и сопутствующих построек будет нанято около 400 строителей.

Fishnews

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