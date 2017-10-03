03 октября 2017 года

Лососевая путина на Амуре продолжается для КМНС

На Амуре, в границах от Комсомольского до Хабаровского районов Хабаровского края, продолжается лов осенней кеты представителями коренных малочисленных народов. По решению комиссии, для физических лиц из числа КМНС запрет на традиционное рыболовство снят со 2 октября.

Этой группе пользователей разрешено осуществлять промысел со 2 октября в пределах Комсомольского района (от села Верхнетамбовское), а также за некоторым исключением в границах Амурского, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов. Проходные периоды установлены с 19:00 до 08:00 ежесуточно.

Запрет на лов, по решению комиссии, в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов определен с 00:00 часов 10 октября; в пределах района им. Лазо – с 00:00 часов 15 октября.

Дойдет ли рыба?

По данным Амуррыбвода, озвученным на заседании комиссии по анадромным 29 сентября, в связи со слабым подходом производителей госзадание по закладке икры осенней кеты на инкубацию на рыбоводных заводах Хабаровского края выполнено менее чем на 10%. Вместе с тем, по последней информации, закладка икры продолжается.

В целом на сегодняшний день объем вылова осенней кеты в рамках промышленного рыболовства в Хабаровском крае составляет порядка 18,3 тыс. тонн. Общий вылов лосося рыбопромышленными организациями за весь период путины здесь превышает 46,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в краевом комитете рыбного хозяйства.

Непростая охрана

На период осуществления традиционного рыболовства физическими лицами из числа КМНС в дополнительные разрешенные дни Амурскому ТУ Росрыболовства совместно с правоохранительными органами края рекомендовано усилить контроль в местах промысла. Как прокомментировали в теруправлении, инспекторы продолжают работу на реке, но в целом ситуация в районах складывается непростая из-за того, что для большей части жителей рыболовство уже запрещено.

Fishnews