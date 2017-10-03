03 октября 2017 года

Во Владивостоке стартуют мероприятия Конгресса рыбаков

Обсуждение важных для отрасли тем – налоговых изменений, перехода на новый «сертификат здоровья» – начнется еще 4 октября, накануне официального открытия XII Международного конгресса рыбаков.

В этот день запланирована встреча замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова и директора Нацрыббезопасности Владимира Менякина с руководителями предприятий отрасли. Как сообщили Fishnews организаторы, будут обсуждаться вопросы перехода на новый «сертификат здоровья» при поставках рыбопродукции через Южную Корею в ЕС.

Кроме того, 4 октября для руководителей финансовых служб предприятий пройдет совещание, посвященное поправкам в Налоговый кодекс. Также в программе круглый стол с руководителями рыбопромышленных предприятий Исландии и презентация норвежского судового и рыбопромыслового оборудования.

5 октября состоится пленарное заседание конгресса. В этом году оно посвящено теме «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

Затем пройдут два круглых стола: «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» и «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса». Планируется, в частности, обсудить использование электронного промыслового журнала, перспективы отраслевой системы мониторинга (ОСМ).

6 октября состоятся два круглых стола. Тема первого – вопросы аквакультуры, ее сосуществование с рыболовством. На втором круглом столе планируется обсудить инвестиционные перспективы отрасли. В том числе вопросы инвестиционных квот.

Подробная информация о программе размещена на официальном сайте Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/