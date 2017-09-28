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Заседание рабочей группы по доработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ФАР

Налоговые поправки остаются в работе

Ведомства продолжают подготовку изменений налогового законодательства в рыбной отрасли. Предложения по сбору за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Росрыболовстве с участием ВАРПЭ.

Заседание рабочей группы по доработке законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части совершенствования порядка применения налоговых режимов и взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса» провел замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В обсуждении участвовали представители профильных управлений Росрыболовства, департаментов Минсельхоза и руководители основных отраслевых объединений, рассказали в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Переход обещают плавный

«Мы не раз обсуждали готовящиеся изменения в Налоговый кодекс. Рассматривали различные варианты решений. Вы знаете, что правительство обращалось к президенту с просьбой отсрочить внесение изменений в ставки сбора в связи с принятием закона, предусматривающего выделение инвестиционных квот. Так как реализация механизма потребует привлечение масштабных частных инвестиций, что, конечно, является дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес. Но законопроект все же нужно дорабатывать с учетом новых реалий и тенденций, предусмотрев поэтапность введения новых норм», – сказал, открывая заседание, Илья Шестаков.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза Евгений Кац пояснил, что в концепции законопроекта предлагается к ставкам сборов применять каждые три года коэффициент-дефлятор (ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на продукцию в России в предшествующем периоде). Предполагается, что это сделает пересмотр ставок понятным, стабильным механизмом, а величина сбора в результате будет отвечать инфляционным процессам.

«В целях выполнения поручений президента и правительства, направленных на поддержку глубокой переработки водных биоресурсов, для ряда предприятий предусмотрен вычет при уплате ставок сбора в размере 85%. Этот вычет формируется исходя из информации об объемах переработанной заявителем продукции за предыдущий год. Виды продукции, подпадающие под условия вычета, будут определяться Правительством России», – сказал Евгений Кац.

Он отметил, что после вступления в силу всех положений законопроекта – 1 января 2020 г. – будет предусмотрен трехлетний переходный период. В первый год действия нового закона будет применяться 50% ставка обновленного сбора, а с 1 января 2023 г. – сбор будет взиматься в полном объеме. Такой же временной шаг планируется использовать и в дальнейшем при перерасчете взимаемых ставок.

Без маскировки под колхозы

Отдельно в повестку заседания внесли вопрос об отнесении предприятий к градо- и поселкообразующим, а также о регулирования деятельности рыболовецких колхозов.

Участники совещания отметили, что при подготовке нового законопроекта по налоговым льготам важно закрепить определения таких организаций. Это поможет минимизировать возможности для злоупотреблений и получение льготы предприятиями, на деле не принадлежащими к градообразующим или рыболовецким колхозам.

Илья Шестаков согласился с актуальностью этого вопроса. «Над формулировкой, которая войдет в итоговый вариант законопроекта, еще предстоит поработать, но суть должна быть отражена максимально точно. Если прибыль рыбопромыслового предприятия распределяется между значительным числом его членов, участников, пайщиков – это одно. И совсем другая история, когда бизнесмены приватизируют бывшие рыболовецкие колхозы, получают львиную долю прибыли, выплачивая гораздо меньшие суммы своим наемным работникам. Такие организации права на какие-либо льготы в налогообложении не имеют, и это должно быть отражено в обновленном законе», – сказал руководитель Росрыболовства.

Есть вопросы

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев отметил, что обсуждаемая концепция законопроекта предусматривает снижение ставок сбора на Дальнем Востоке по двум объектам промысла, по 37 – увеличение, по 21 объекту – сохранение. На Северном бассейне предусмотрено увеличение ставок для 6 объектов и сохранение – по 16 объектам промысла. При этом глава ВАРПЭ подчеркнул, что у рыбопромышленников остается много вопросов по методике расчета новых ставок сбора.

«Предлагаемые изменения означают увеличение налоговой нагрузки на 16 млрд рублей. То есть она возрастет с 11% до 17%. Нам совершенно непонятно, чем руководствовались разработчики в своих расчетах», – рассказал Fishnews Герман Зверев по итогам совещания.

Илья Шестаков согласился, что методика требует дополнительной проработки. Руководитель ФАР предложил учесть мнения рыбопромышленников в дальнейшей работе над законопроектом.

«Ставки сбора должны пересматриваться исходя из экономической целесообразности. При этом модель расчета изменения ставки пока не определена окончательно», – подчеркнул глава ведомства.

По итогам совещания решено обсудить методологию перерасчета с Минэкономразвития, Минфином при участии отраслевых объединений, союзов и ассоциаций.

Fishnews

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