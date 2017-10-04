04 октября 2017 года

Сайру ищут у Итурупа, иваси - возле Шикотана

К началу октября российские рыбаки выловили в общей сложности 22,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Для корректировки рекомендаций науки к поиску скоплений планируют снова привлечь авиаразведку.

Освоение перспективных объектов промысла и вопросы организации сайровой путины в Дальневосточном бассейне обсудили на совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, вылов скумбрии достиг 6,8 тыс. тонн, что почти вдвое выше уровня 2016 г., иваси освоено 11,5 тыс. тонн (+5,2 тыс. тонн). Заметно скромнее результаты по сайре - добыто 4,2 тыс. тонн (-3,6 тыс. тонн).

В пределах исключительной экономической зоны РФ и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 35 российских судов. Кроме того, более 15,9 тыс. тонн сайры добыто японскими рыбаками.

По информации научных наблюдателей, из района добычи сайры ушел практически весь флот «Дальморепродукта» - шесть судов, которые пока перешли на промысел минтая в район острова Итуруп. Оставшиеся десять судов экспедиции пока не могут выйти на крупные скопления рыбы. Однако прогноз обнадеживает: улучшение погодных условий благоприятно скажется на накоплении сайры в местах дислокации флота - вдоль границы нейтральных вод и возле Итурупа.

Врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк доложил о существенном уплотнении скоплений иваси и скумбрии южнее и юго-западнее острова Шикотан. Показатели добычи здесь колеблются от 300 до 500 тонн в сутки, а у отдельных судов суточный вылов доходит до 180-190 тонн. В течение ближайших семи дней ожидается благоприятная промысловая обстановка на фоне хорошей погоды, но через полторы недели возможна миграция пелагических рыб в воды Японии.

НИС «Профессор Кагановский» планирует 5 октября провести совместные с авиаразведкой поисковые работы в районе острова Шикотан, чтобы повысить точность рекомендаций и скорректировать перемещения рыбопромысловых судов. По оценкам ученых, динамика вылова сайры в текущем сезоне неровная, что связано в том числе с недостаточным вниманием флота к прибрежным районам. Судам рекомендовано вернуться к прежним районам дислокации в зоне центральных Курильских островов.

Fishnews