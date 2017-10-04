04 октября 2017 года

С «подводных парковок» Байкала уберут автомобили

Суд обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей организовать подъем 30 затонувших автомобилей со дна озера Байкал, рек Ангары и Селенги.

Проверка Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры показала, что за последние три года в Байкале, Ангаре и Селенге затонуло 42 машины (непосредственно в Байкале – 35 автомобилей). Не подняты 30 авто, в том числе 25 - из озера. Это создает угрозу для уникальной экосистемы водоема.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, организовывать подъем затонувшего в судоходных водных объектах имущество должно ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Однако учреждение не признавало за собой эту обязанность и не исполняло ее.

В судебном заседании прокуратура доказала факт угрозы окружающей среде и неверность позиции администрации. Бездействие учреждения Кировский райсуд Иркутска признал незаконным. Администрацию Байкало-Ангарского бассейна обязали организовать подъем затонувших автомобилей.

Прокуратура намерена проконтролировать исполнение решения суда.

Fishnews