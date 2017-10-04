04 октября 2017 года

Специалисты посчитали китов и дельфинов

Российские и японские ученые провели учет морских млекопитающих в Охотском море. Участники совместной экспедиции собрали данные по разным видам китов, дельфинов и тюленей.

В ТИНРО-Центре на заседании биологической секции ученого совета рассмотрели рейсовый отчет НИС «Владимир Сафонов». С начала августа по начало сентября судно выполняло учет морских млекопитающих в восточной части Охотского моря.

Совместная российско-японская экспедиция проводились в рамках выполнения решений двусторонней комиссии по рыболовству. С помощью визуальных наблюдений ученые определяли видовой состав и распределение животных на обследуемой акватории, рассказал начальник рейса Павел Гущеров. Учет вели в соответствии со стандартами и методиками, рекомендованными научным комитетом Международной китобойной комиссии (НК МКК).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, всего было учтено 1420 морских млекопитающих. Из крупных китов были отмечены японский гладкий кит – 9 экземпляров, финвал – 64 экземпляра, горбач – 32 экземпляра. Также экспедиция встретила 66 косаток, 16 малых полосатиков, 30 северных плавунов, 7 тихоокеанских белобоких дельфинов, 10 представителей семейства клюворыловых, а также 1043 экземпляра белокрылой морской свиньи различных подвидов. Из ластоногих учтены 115 северных морских котиков, 17 сивучей и одна ларга.

По итогам работ составлена схема распределения морских млекопитающих. В дальнейшем собранные данные могут быть использованы для оценки состояния запасов.

Ученый совет счел рейсовое задание выполненным и принял отчет с положительной оценкой.

Совместные российско-японские исследования по учету морских млекопитающих в северной части Тихого океана проводятся с 2015 г. Специалисты ТИНРО-Центра приобрели ценный опыт работ по методикам НК МКК на собственных судах, отметили в институте.

Fishnews