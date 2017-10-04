04 октября 2017 года

Спасатели и Минтранс: новая тревога

Рыбацкий профсоюз Приморья написал президенту, что Минфин предлагает передать аварийно-спасательный флот Росрыболовства в ведение Министерства транспорта. Авторы обращения надеются, что Владимир Путин не допустит такой реорганизации.

Впервые информация о возможной передаче Минтрансу аварийно-спасательных судов для рыбопромыслового флота появилась в ноябре прошлого года. Профсоюзные организации Приморья и Камчатки выступили против и попросили вмешаться министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Федеральное агентство по рыболовству сообщило, что вопрос о возможном переходе отрядов аварийно-спасательных работ в ведение структур Минтранса рассматривался, но со стороны ФАР такое решение было признано нецелесообразным.

Сейчас этот же вопрос поднимает Министерство финансов, рассказали Fishnews в Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства. По информации профсоюза, Минфин ходатайствует перед вице-премьером Аркадием Дворковичем о передаче аварийно-спасательного флота рыбаков ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». Сообщается, что таким образом министерство планирует высвободить не менее 200 млн рублей бюджетных ассигнований в год.

В этот раз профсоюз решил обратиться напрямую к главе государства. «По нашему мнению, ломать установившуюся многими десятилетиями систему спасения человеческих жизней на море из-за предполагаемых 200 млн рублей экономии госбюджета недопустимо, - сказано в письме президенту. - Рыбаки дают в бюджет также немалые средства. Только в 2016 году одни приморские рыбаки внесли в бюджет налоговых отчислений 3 млрд 187 млн рублей».

Также в профсоюзе считают, что изъятие у рыбаков своего спасательного флота негативно повлияет на микроклимат в рыбацких коллективах и психоэмоциональный настрой экипажей.

Авторы письма обратили внимание, что специфика работы у промысловиков и моряков торгового флота различна. «Как могут на берегу руководить спасательными операциями в рыбопромысловых экспедициях люди, не знающие специфику труда рыбаков и организации промысла?» - задаются вопросом в профсоюзе.

В письме отмечено, что количество отечественных промысловых судов в разы превышает численность торгового флота, однако судов-спасателей в ведении Росморречфлота в десять раз больше, чем у рыбаков. «Если Минфин РФ, наряду с экономией бюджетных средств, заинтересован в улучшении обеспечения безопасности мореплавания в рыбопромысловых экспедициях, то логично было бы ставить перед Правительством РФ вопрос о передаче части спасательных судов Минтранса РФ рыбакам», - заявили авторы обращения.

Кроме того, профсоюз считает, что подобные реорганизации должны учитывать мнение рыбацкого сообщества. «Сегодня же все делается тайно от самих рыбаков», - подчеркнули в письме.

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства выразила надежду, что Владимир Путин остановит передачу спасательных судов рыбаков Морспасслужбе Росморречфлота.

Fishnews