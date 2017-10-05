05 октября 2017 года

Омуль нерестится под усиленной охраной

Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.

С 1 октября вступил в силу запрет на промышленный вылов омуля на Байкале, в связи с чем значительно усилены меры по охране эндемика. Реализацию плана по защите и восстановлению омулевых запасов обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, Ангаро-Байкальское теруправление выставило 19 стационарных и передвижных постов рыбоохраны. Дополнительные контрольные пункты расположены на реках по мере продвижения нерестовых стад от устьев к естественным нерестилищам.

По данным на 3 октября инспекторы провели 399 оперативных рейдов (на 131 рейд больше, чем на аналогичную дату прошлого года). Выявлено 275 нарушений закона о рыболовстве, для возбуждения дел направлено 27 материалов. Изъято 92 плавсредства, 21 лодочный мотор, 246 сетей, 509 кг нелегальных уловов.

Полицейские провели 231 оперативный рейд и выявили 71 нарушение законодательства о рыболовстве. По всем нарушениям возбуждены уголовные дела. В руки правоохранителей попали 46 лодок, 11 лодочных моторов, 92 сети, 1,55 тонны рыбы. Для снижения коррупционных рисков рейдовые группы формируются из представителей разных ведомств, обратили внимание в Росрыболовстве.

На реках, впадающих в Байкал, ведется мониторинг нерестовых стад омуля. Уже учтено более 500 тыс. производителей, что выше уровня прошлого года почти на 60%. При этом отмечается двукратный рост захода рыбы в Селенгу.

Байкальский филиал Главрыбвода ведет заготовку производителей на шести пунктах, отловлено 2,6 тонны (5% от запланированного объема). В этом году планируется заложить на инкубацию более 430 млн икринок для выпуска 300 млн личинок и 3 млн мальков. Вблизи заготовительных пунктов дежурит рыбоохрана.

Fishnews