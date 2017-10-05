Омуль нерестится под усиленной охраной
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
С 1 октября вступил в силу запрет на промышленный вылов омуля на Байкале, в связи с чем значительно усилены меры по охране эндемика. Реализацию плана по защите и восстановлению омулевых запасов обсудили на оперативном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, Ангаро-Байкальское теруправление выставило 19 стационарных и передвижных постов рыбоохраны. Дополнительные контрольные пункты расположены на реках по мере продвижения нерестовых стад от устьев к естественным нерестилищам.
По данным на 3 октября инспекторы провели 399 оперативных рейдов (на 131 рейд больше, чем на аналогичную дату прошлого года). Выявлено 275 нарушений закона о рыболовстве, для возбуждения дел направлено 27 материалов. Изъято 92 плавсредства, 21 лодочный мотор, 246 сетей, 509 кг нелегальных уловов.
Полицейские провели 231 оперативный рейд и выявили 71 нарушение законодательства о рыболовстве. По всем нарушениям возбуждены уголовные дела. В руки правоохранителей попали 46 лодок, 11 лодочных моторов, 92 сети, 1,55 тонны рыбы. Для снижения коррупционных рисков рейдовые группы формируются из представителей разных ведомств, обратили внимание в Росрыболовстве.
На реках, впадающих в Байкал, ведется мониторинг нерестовых стад омуля. Уже учтено более 500 тыс. производителей, что выше уровня прошлого года почти на 60%. При этом отмечается двукратный рост захода рыбы в Селенгу.
Байкальский филиал Главрыбвода ведет заготовку производителей на шести пунктах, отловлено 2,6 тонны (5% от запланированного объема). В этом году планируется заложить на инкубацию более 430 млн икринок для выпуска 300 млн личинок и 3 млн мальков. Вблизи заготовительных пунктов дежурит рыбоохрана.
Fishnews