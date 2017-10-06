Специалисты готовятся к российско-японской комиссии по рыболовству

06 октября 2017 года
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивосток. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
В сентябре китайские и российские инспекторы вместе проверили соблюдение правил рыболовства на реках Амур и Уссури. Результаты говорят об эффективности взаимодействия органов рыбоохраны двух стран, заявили в Амурском теруправлении Росрыболовства.
05 октября 2017 года
Механизм инвестиционных квот должен стимулировать обновление рыбацкого флота и развитие береговой переработки. На Международном конгрессе рыбаков замглавы Росрыболовства Михаил Иваник отдельно остановился на этой теме.
На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.
Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.
Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник на Международном конгрессе рыбаков рассказал о перспективах перехода на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. Также представитель ведомства ответил на вопрос по опломбировке ТСК.
06 октября 2017 года
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивосток. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
В сентябре китайские и российские инспекторы вместе проверили соблюдение правил рыболовства на реках Амур и Уссури. Результаты говорят об эффективности взаимодействия органов рыбоохраны двух стран, заявили в Амурском теруправлении Росрыболовства.
05 октября 2017 года
Механизм инвестиционных квот должен стимулировать обновление рыбацкого флота и развитие береговой переработки. На Международном конгрессе рыбаков замглавы Росрыболовства Михаил Иваник отдельно остановился на этой теме.
На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.
Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.
Зампред правительства – министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин провел совещание по организации рыболовства в бассейне реки Амур. Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон, заявил глава министерства.
Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник на Международном конгрессе рыбаков рассказал о перспективах перехода на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. Также представитель ведомства ответил на вопрос по опломбировке ТСК.
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.