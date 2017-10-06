06 октября 2017 года

Специалисты готовятся к российско-японской комиссии по рыболовству

Специалисты России и Японии обменялись информацией по контролю за рыболовством в зонах обеих стран. Переговоры прошли в рамках подготовки к 34-й сессии двусторонней комиссии по рыболовству.

Встреча представителей России и Японии состоялась 4-5 октября в Токио. С российской стороны участвовали специалисты Росрыболовства и Пограничной службы ФСБ, с японской – сотрудники департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и губернаторства Хоккайдо, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Стороны обменялись информацией о деталях системы контроля за промыслом в водах России и Японии. Российская сторона передала список японских судов-нарушителей с описанием нарушений. Японские специалисты сообщили, что при промысле в зоне Японии у российских судов нарушений не выявлено,

Участники встречи также обсудили предложения по совершенствованию системы контроля за промыслом, которые предстоит рассмотреть на 34-й сессии российско-японской комиссии по рыболовству. Планируется, что сессия пройдет в декабре 2017 г. в Москве.

Fishnews