09 октября 2017 года

«Зеленые» одобрили удар рублем по нелегальным рыбакам

Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.

В Минсельхозе предлагаемую меру не оценивают как радикальное ужесточение законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Авторы документа подчеркивают, что их цель – привести размер взыскания в соответствие с изменившейся финансово-экономической ситуацией. Дело в том, что ныне действующие таксы были установлены постановлением Правительства в сентябре 2000 г. За прошедшее время выросли доходы населения, но не количество гидробионтов, из-за чего увеличилась ценность каждого отдельного экземпляра.

Дороже всего, не считая незаконного вылова кашалота, обойдется браконьерский промысел осетровых. Такса за калугу составит почти 270 тыс. рублей, за белугу – немногим более 200 тыс. рублей. За амурского и сибирского осетров придется платить по 160 тысяч. Балтийский, черноморский и каспийский лосось и семга обойдутся нарушителям закона почти в 14 тыс. рублей за экземпляр. Нелегальная добыча тихоокеанских лососей в зависимости от вида «потянет» от 1 до 11 тыс. рублей за рыбу. При этом таксы не привязаны ни к весу, ни к размеру животного.

Проект документа предполагает удвоение таксы за браконьерский промысел в закрытом для рыболовства районе или в запрещенный период. Также исчисление ущерба будет учитывать инфляцию, заложенную в федеральном бюджете на конкретный год.

Отдельно в документе прописаны таксы на черную и красную икру. В зависимости от вида осетровых, за каждый килограмм «черного золота» придется заплатить от 55 тыс. до 82 тыс. рублей и еще добавить 100% таксы за саму рыбу. Лососевая икра обойдется в 27,5 тыс. рублей плюс 50% таксы за экземпляр с каждого килограмма икры.

«Безусловно, одними репрессивными мерами вопрос браконьерства и восполнения запасов исчезающих видов не решить. Требуется комплексный подход, включающий сохранение нерестилищ и мест обитания, поддержание здоровья диких популяций. Тем не менее, увеличенный размер штрафов абсолютно оправдан как с экономической точки зрения, так и с позиции защиты окружающей среды», – уверен директор программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы Андрей Винников.

Предполагается, что новые таксы будут действовать не только во внутренних водах и исключительной экономической зоне РФ. В случае с анадромными видами, нерестящимися в российских реках, действие документа распространится и на нейтральные воды вплоть до внешних границ экономических и рыболовных зон других государств.

Fishnews