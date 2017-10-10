11 октября 2017 года

Законопроект по рыбоводным участкам начал путь в Госдуме

Изменения закона об аквакультуре предусматривают наделение предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства лососевых, рыбоводными участками без торгов.

Совет Госдумы на заседании 10 октября рассмотрел законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Проект федерального закона, который в сентябре внесло правительство, предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводный участок без торгов.

Ответственным комитетом назначен Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Срок предоставления отзывов, замечаний и предложений – 9 ноября 2017 г.

Предприятия ждут принятия закона, заявил ранее в интервью Fishnews исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков. «Мы рады, что все дальневосточные предприятия, работающие в режиме искусственного воспроизводства, в котором они «застряли» не по своей воле, будут переведены в долгожданный режим товарной аквакультуры», - отметил руководитель АЛРЗ.

Fishnews