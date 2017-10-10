11 октября 2017 года

Рыбаки Камчатки поддерживают исследования по лососю

В прошлом году отраслевые ассоциации Камчатского края профинансировали около 130 часов летных работ для учета лососей, также рыбаки приобрели гидроакустический комплекс для исследований, помогли организовать учет ската молоди.

Специалисты КамчатНИРО накопили значительный опыт по оценке заполнения нерестилищ производителями тихоокеанских лососей. Об этом говорится в материале, подготовленном руководителем института Ниной Шпигальской и ее коллегами Александром Бугаевым, Евгением Шевляковым, Михаилом Коваленко. Материал размещен на сайте НИИ.

«Начиная с 1957 года ежегодно выполняются авиаучетные исследования в бассейнах основных рыбопромысловых рек Камчатского края. До 2003 года зона учета охватывала более 200 речных систем, с общей протяженностью водотоков более 80 000 км. Учитывая площадь территории Камчатского края (472 300 км2), неразвитость транспортной сети и труднодоступность районов исследований, вряд ли возможно определить другой метод, позволяющий на столь значительной территории в относительно короткие сроки получить информацию по заполнению нерестилищ и позволяющий использовать полученные данные для оперативного регулирования промысла. Ежегодное летное время для авиаучетных работ составляло порядка 500 – 600 часов», – рассказали Fishnews в КамчатНИРО.

Из-за экономической ситуации летное время пришлось значительно сократить. В связи с этим ученые стали использовать подход, основанный на обследовании наиболее значимых для воспроизводства лососей реперных речных бассейнов. «Предложенный подход позволяет в условиях ограниченного финансирования осуществлять учет в бассейнах нерестовых рек, при этом полученные данные экстраполируют на весь не охваченный учетами нерестовый фонд. Было определено 46 речных бассейнов общей площадью 182 300 км2, на обследование которых необходимо порядка 200 часов полетного времени», – говорится в публикации.

Специалисты КамчатНИРО с 2010 г. начали исследования по оценке пропуска производителей с помощью гидроакустических комплексов NetCor, а с 2017 г. — BioSonics-DT-X. «Современные гидроакустические системы мониторинга способны качественно предоставлять информацию по движению рыб по реке, с ежедневным обновлением собираемой информации в автоматическом режиме», – отметили в институте. Полученные оценки могут служить основой для оперативного управления промыслом.

В КамчатНИРО обратили внимание на участие отраслевых ассоциаций в обеспечении научно-исследовательских работ. По информации института, в 2016 г. объединения профинансировали около 130 летных часов, в 2017 г. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона приобрела для проведения учета производителей нерки реки Озерная BioSonics-DT-X.

Кроме того, в 2017 г. на реках Колпакова, Кихчик, Пымта западного побережья и реки Кичига восточного побережья Камчатки дополнительно были организованы и успешно проведены работы по учету скатывающейся молоди тихоокеанских лососей. Материальное обеспечение полностью взяли на себя предприятия, осуществляющие промысел на этих водных объектах. «До 2017 года учет ската молоди проводили только на реках со стационарными наблюдательными пунктами института. Ежегодно более 10 рыбодобывающих предприятий предоставляют возможность в течение путины осуществлять сбор биологической информации по производителям тихоокеанских лососей на своих производственных мощностях», – рассказали в институте.

Fishnews