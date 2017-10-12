12 октября 2017 года

На промысел хамсы предложили добавить наблюдателей

В Керчи профильные специалисты обсудили начало хамсовой путины. Предложено создать штаб управления промыслом и ввести «ручной режим» управления запасами.

Совещание провел начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов. Во встрече участвовали представители Азовского НИИ рыбного хозяйства и его филиала ЮгНИРО, Керченского государственного морского технологического университета (КГМУ), а также общественного совета при Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства.

Первый замдиректора АзНИИРХ Анатолий Богачев предложил создать штаб путины. «Хамсовая путина проходит с 1 октября по 15 марта. Для короткоцикловых видов рыб с характером сезонного промысла актуальным является анализ промыслового использования запаса не в рамках календарного года, а по путинам», – сказал представитель института.

Также Анатолий Богачев считает необходимым значительно расширить присутствие научных наблюдателей на промысле и вести «ручной режим» управления запасами азовской хамсы. Это и будет входить в задачи штаба, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Привлечение студентов-старшекурсников в качестве наблюдателей-волонтеров на суда поддержал ректор КГМУ Евгений Масюткин. Возможно, в этой работе примут участие студенты профильных специальностей вузов Южного федерального округа.

О перспективах научных направлений рассказал руководитель ЮгНИРО Ефим Кожурин. Он предложил организовать на научно-исследовательской базе «Заветное» питомник для получения посадочного материала и отработки методик его содержания. Глава института считает, что это сыграет важную роль в развитии пастбищного разведения черноморских кефалей, воспроизводства пиленгаса и разработке методик получения БАДов из черноморских моллюсков.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, требующих рассмотрения на ближайшем научно-промысловом совете, в том числе объемы изъятия хамсы в путину 2017-2018 гг. Расширение перечня объектов добычи предложили обсудить на заседании российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Fishnews