12 октября 2017 года

Министр рекомендовал обучать инспекторов с помощью «веселых картинок»

В рамках общей реформы контроля и надзора власти планируют внедрить Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

Контрольно-надзорные органы должны перейти от выявления нарушений к их предупреждению – об этом власти говорят в рамках общей реформы контроля и надзора.

Задачи в этой сфере куратор реформы, министр РФ Михаил Абызов поставил на семинаре по вопросам внедрения Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований. Он фиксирует принципы перехода от «палочной» системы к партнерской, от выявления уже случившихся нарушений к их предотвращению, рассказали Fishnews в пресс-службе Открытого правительства.

По словам Михаила Абызова, несмотря на то, что в ряде контрольно-надзорных органов ранее уже использовались некоторые инструменты профилактики, цельной системы профилактических мероприятий в государственной системе контроля и надзора ни на федеральном, ни на региональном уровне не существовало.

«Стандарт по профилактике министр рекомендовал дополнительно представить в формате «веселых картинок», инфографики, визуализировать его и сделать понятным для инспекторов и руководителей терорганов. Министр отметил, что большое внимание будет уделено обучению сотрудников надзорных органов профилактической работе», – сообщили в пресс-службе.

Среди других предложений Михаила Абызова – возродить советскую культуру размещения плакатов о соблюдении правил безопасности в разных сферах и показа соответствующих видеороликов в общественных местах.

Fishnews