Министр рекомендовал обучать инспекторов с помощью «веселых картинок»

12 октября 2017 года
Ограничения по использованию жаберных сетей на промысле лосося рассмотрели на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Основное предложение – на морских РПУ края запретить сочетать сети с другими орудиями лова, ограничить их количество, размеры, расстояние между сетями, запретить установку в шахматном порядке.
Многократное повышение такс для расчета ущерба, наносимого водным биоресурсам, снизит рентабельность браконьерского бизнеса, считают в WWF России. Однако к окончательному решению проблемы, по мнению экологов, эта мера не приведет.
11 октября 2017 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал морское рыболовство ключевым направлением сотрудничества между Россией и Марокко.
Изменения закона об аквакультуре предусматривают наделение предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства лососевых, рыбоводными участками без торгов.
10 октября 2017 года
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
12 октября 2017 года
Ограничения по использованию жаберных сетей на промысле лосося рассмотрели на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Основное предложение – на морских РПУ края запретить сочетать сети с другими орудиями лова, ограничить их количество, размеры, расстояние между сетями, запретить установку в шахматном порядке.
Многократное повышение такс для расчета ущерба, наносимого водным биоресурсам, снизит рентабельность браконьерского бизнеса, считают в WWF России. Однако к окончательному решению проблемы, по мнению экологов, эта мера не приведет.
Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, отметил важность обновления спасательного флота и финансирования научных исследований.
В Керчи профильные специалисты обсудили начало хамсовой путины. Предложено создать штаб управления промыслом и ввести «ручной режим» управления запасами.
НИС «Профессор Кагановский» помогло рыбакам увеличить вылов скумбрии, наведя их на новые скопления. Сейчас судно из района Южных Курил перешло в Охотское море на учет лососей.
11 октября 2017 года
В прошлом году отраслевые ассоциации Камчатского края профинансировали около 130 часов летных работ для учета лососей, также рыбаки приобрели гидроакустический комплекс для исследований, помогли организовать учет ската молоди.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал морское рыболовство ключевым направлением сотрудничества между Россией и Марокко.
Каким образом усовершенствовать работу по сохранению среды обитания водных биоресурсов? Этот вопрос структуры Росрыболовства обсуждали на региональном совещании во Владивостоке.
Уже несколько лет импорт водных биоресурсов в Республику Корея превышает экспорт – по итогам 2016 г. разница составила около 2,66 млрд долларов. Об этом заявили в Совместной демократической партии. Крупнейшими поставщиками ВБР в страну названы Китай, Россия и Вьетнам.
В Магадане появится арт-объект в виде шестиметровой косатки. Скульптуру установят в сквере Морском возле Нагаевской бухты, куда заходят эти животные.