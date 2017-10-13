13 октября 2017 года

В Совете Федерации рекомендуют ускориться с реестром КМНС

Участники парламентских слушаний, состоявшихся в Совете Федерации, считают необходимым ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта о создании федерального реестра представителей КМНС.

Вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока обсудили в Совете Федерации. Парламентские слушания на эту тему провел первый зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Павел Семенов рассказал участникам, что ведомство совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока подготовило законодательные изменения, предполагающие, в частности, создание реестра лиц, относящихся к КМНС, ведущим традиционных образ жизни и хозяйственную деятельность.

Отмечено, что отсутствие в законодательстве механизма подтверждения национальной принадлежности к КМНС – одна из главных проблем. Кроме того, отсутствие инструмента учета не позволяет осуществлять адресную поддержку этих граждан, в том числе эффективно распределять гарантированные им льготы и преференции, говорится в проекте рекомендаций слушаний.

Участники встречи предложили рекомендовать правительству ускорить разработку и внесение в Госдуму поправок в законодательство о КМНС, предусматривающих создание федерального реестра лиц, относящихся к этой категории.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить доработку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ. Срок, к которому должна быть выполнена эта задача, - 1 марта 2018 г.

Fishnews