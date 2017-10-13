Новости
Максим БЕРГЕЛЯ

Максим Бергеля: Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Отказ от использования на Амуре ставных неводов типа «заездок» – это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы реки и лимана, считает председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

Ситуация, которая сложилась в этом году на реке Амур и в Амурском лимане на промысле летней и осенней кеты, оказалась непростой для всех. Свое видение причин ее возникновения, а также предложения, как не допустить повторения такой картины на будущий год, высказывают многие. Представители ряда районов среднего Амура для консолидации и продвижения своей позиции даже объединились в новую ассоциацию – рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Члены АРУК – это более 20 предприятий, которые специализируются на промысле лосося и корюшки, реализуют проекты по модернизации и углублению рыбопереработки, несут социальную ответственность в отношении местных поселений. Однако после низких уловов сначала зимой, а затем и на лососевой путине рыбопромышленники вынуждены пересматривать или вовсе отказываться от своих проектов, рассказал в интервью Fishnews председатель ассоциации Максим Бергеля.

Итоги нынешней лососевой путины для членов ассоциации – это менее 7% от рекомендованного объема по летней кете и меньше половины от объемов по кете осенней. «Отсутствие рыбы в наших сетях мы связываем с тем, что она просто не поднялась до наших районов. И, к сожалению, если у нас сети оказались пустыми, то это показатель того, что рыба не прошла и на нерестилища. А это самое плохое», – отмечает Максим Бергеля.

Основное орудие лова для предприятий Комсомольского и особенно Ульчского районов – это плавные сети. Большие глубины, сильные течения, крутые берега не позволяют здешним рыбакам использовать стационарные орудия лова. В то время как в низовьях Амура, в лимане есть возможность одновременно работать и ставными неводами, заездками, и плавными сетями.

В этом году предприятия Ульчского района совместно со специалистами Дальрыбвтуза приступили к поиску альтернативных орудий лова. Поводом для этой работы стало заявление Росрыболовства о перспективе введения серьезных ограничений (вплоть до закрытия) для плавных сетей. Исследования продолжатся на следующий год, хотя пока достойных альтернатив плавным сетям не найдено, рассказал представитель общественной организации.

Вместе с тем результаты нынешней путины и общая ситуация с ресурсом на Амуре подвели членов ассоциации к некоторым выводам, главный из которых – причина подрыва запасов лосося в Амуре все-таки не в отдельно взятых плавных сетях, а чрезмерной нагрузке на ресурс в низовьях Амура.

«Одной из главных целей для себя мы определили сохранение ресурса в реке. И для нас эта задача стоит на одном уровне с защитой интересов членов АРУК. Т.к. каждый из нас прекрасно понимает: если не будет рыбы, то не будет и смысла строить планы по развитию бизнеса, развитию глубокой переработки водных биоресурсов, – заявляет председатель ассоциации. – Надеемся, это понимают все пользователи на Амуре».

Позиция Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края – для сохранения рыбы в Амуре необходимо полностью отказаться от использования ставных неводов типа «заездок». «Это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы Амура и лимана. Безусловно, это должно сопровождаться жесткой регламентацией технических характеристик, количества и условий использования плавных сетей, которые важно сохранить в качестве основного орудия лова на реке. Считаем, что это позволит лучше контролировать и регулировать нагрузку на ресурс», – выразил мнение ассоциации ее руководитель.

«В данном случае речь идет все же не о полном запрете стационарных орудий лова, – пояснил Максим Бергеля. – Мы стараемся проявлять гибкость и участвовать в поиске компромиссных решений, поэтому после заседания рабочей группы при Амурском теруправлении Росрыболовства, где эта проблема обсуждалась с участием всех заинтересованных сторон, наша ассоциация приняла решение отстаивать позицию частичного запрета. Суть в том, чтобы в лимане и в устье Амура, до нулевого километра реки, использовать ставные невода, а выше 0 км – плавные сети. Но от заездок при этом необходимо отказаться полностью. Такая схема прежде всего позволит стабилизировать нагрузку на ресурс и унифицировать орудия лова».

В ближайшее время совместно с экологами и учеными рыбопромышленники – члены АРУК намерены предметно изучить мировой опыт по существующей проблеме. Будет продолжена и работа по другим направлениям: от продвижения российской рыбы на внутреннем и внешнем рынках до поддержки рыбоохраны, рыборазведения и т.д.

«К сожалению, по итогам 2017 года наши районы Хабаровского края оказались в очень непростой ситуации. Поэтому у нас нет выбора – мы продолжим отстаивать интересы наших предприятий и местных жителей. Мы готовы обсуждать, слушать, предлагать. Ведь проблема – подорванный ресурс – она общая для всех пользователей на реке и она должна объединить Амур, – уверен Максим Бергеля. – Сегодня всем нам надо не конкурировать, а сотрудничать для общего результата в виде заполненных нерестилищ, нормального ската молоди и полноценных возвратов лосося».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: лососьросрыболовство

Похожие новости

13 октября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В регионах продолжаются дискуссия вокруг вопросов организации промысла лососей. Минсельхоз предложил отсрочку по обязательной электронной ветсертификации, но для уловов ВБР и продукции из них сделал исключение.

Аркадию Дворковичу доложили о портовой стратегии

Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами должен обеспечить внесение проектов нормативных актов, направленных на повышение эффективности управления морскими терминалами.

На Камчатке продолжат проработку вопроса жаберных сетей

Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.

Оценку ущерба водным биоресурсам переводят на электронную площадку

За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.

Лосось на Камчатке поберегут от беспокойства

Правительство Камчатки предусмотрело запрет на использование маломерных судов с главными двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей. В теруправлении Росрыболовства считают, что такое решение приведет к позитивному результату.

Рыбоохрану научат побеждать браконьеров психологически

В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.

Лента новостей

13 октября 2017 года

Для КМНС Хабаровского района лов кеты продолжается

С 13 по 17 октября традиционное рыболовство в отношении осенней кеты в границах Хабаровского района Хабаровского края будет открыто для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В регионах продолжаются дискуссия вокруг вопросов организации промысла лососей. Минсельхоз предложил отсрочку по обязательной электронной ветсертификации, но для уловов ВБР и продукции из них сделал исключение.

Аркадию Дворковичу доложили о портовой стратегии

Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами должен обеспечить внесение проектов нормативных актов, направленных на повышение эффективности управления морскими терминалами.

На Камчатке продолжат проработку вопроса жаберных сетей

Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.

Оценку ущерба водным биоресурсам переводят на электронную площадку

За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.

Лосось на Камчатке поберегут от беспокойства

Правительство Камчатки предусмотрело запрет на использование маломерных судов с главными двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей. В теруправлении Росрыболовства считают, что такое решение приведет к позитивному результату.

Рыбоохрану научат побеждать браконьеров психологически

В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.

Минсельхоз оставляет сроки для электронной ветсертификации рыбы прежними

Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.

В Совете Федерации рекомендуют ускориться с реестром КМНС

Участники парламентских слушаний, состоявшихся в Совете Федерации, считают необходимым ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта о создании федерального реестра представителей КМНС.

12 октября 2017 года

«Норебо» проводит масштабный ребрендинг

Группа «Норебо» меняет названия своих торговых и маркетинговых компаний в соответствии с фирменным стилем. Также проводится ребрендинг рыбопродукции.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки

Алекс РАМАНАУСКАС

Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Все материалы

Крупным планом

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.