13 октября 2017 года

Максим Бергеля: Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Отказ от использования на Амуре ставных неводов типа «заездок» – это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы реки и лимана, считает председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

Ситуация, которая сложилась в этом году на реке Амур и в Амурском лимане на промысле летней и осенней кеты, оказалась непростой для всех. Свое видение причин ее возникновения, а также предложения, как не допустить повторения такой картины на будущий год, высказывают многие. Представители ряда районов среднего Амура для консолидации и продвижения своей позиции даже объединились в новую ассоциацию – рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Члены АРУК – это более 20 предприятий, которые специализируются на промысле лосося и корюшки, реализуют проекты по модернизации и углублению рыбопереработки, несут социальную ответственность в отношении местных поселений. Однако после низких уловов сначала зимой, а затем и на лососевой путине рыбопромышленники вынуждены пересматривать или вовсе отказываться от своих проектов, рассказал в интервью Fishnews председатель ассоциации Максим Бергеля.

Итоги нынешней лососевой путины для членов ассоциации – это менее 7% от рекомендованного объема по летней кете и меньше половины от объемов по кете осенней. «Отсутствие рыбы в наших сетях мы связываем с тем, что она просто не поднялась до наших районов. И, к сожалению, если у нас сети оказались пустыми, то это показатель того, что рыба не прошла и на нерестилища. А это самое плохое», – отмечает Максим Бергеля.

Основное орудие лова для предприятий Комсомольского и особенно Ульчского районов – это плавные сети. Большие глубины, сильные течения, крутые берега не позволяют здешним рыбакам использовать стационарные орудия лова. В то время как в низовьях Амура, в лимане есть возможность одновременно работать и ставными неводами, заездками, и плавными сетями.

В этом году предприятия Ульчского района совместно со специалистами Дальрыбвтуза приступили к поиску альтернативных орудий лова. Поводом для этой работы стало заявление Росрыболовства о перспективе введения серьезных ограничений (вплоть до закрытия) для плавных сетей. Исследования продолжатся на следующий год, хотя пока достойных альтернатив плавным сетям не найдено, рассказал представитель общественной организации.

Вместе с тем результаты нынешней путины и общая ситуация с ресурсом на Амуре подвели членов ассоциации к некоторым выводам, главный из которых – причина подрыва запасов лосося в Амуре все-таки не в отдельно взятых плавных сетях, а чрезмерной нагрузке на ресурс в низовьях Амура.

«Одной из главных целей для себя мы определили сохранение ресурса в реке. И для нас эта задача стоит на одном уровне с защитой интересов членов АРУК. Т.к. каждый из нас прекрасно понимает: если не будет рыбы, то не будет и смысла строить планы по развитию бизнеса, развитию глубокой переработки водных биоресурсов, – заявляет председатель ассоциации. – Надеемся, это понимают все пользователи на Амуре».

Позиция Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края – для сохранения рыбы в Амуре необходимо полностью отказаться от использования ставных неводов типа «заездок». «Это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы Амура и лимана. Безусловно, это должно сопровождаться жесткой регламентацией технических характеристик, количества и условий использования плавных сетей, которые важно сохранить в качестве основного орудия лова на реке. Считаем, что это позволит лучше контролировать и регулировать нагрузку на ресурс», – выразил мнение ассоциации ее руководитель.

«В данном случае речь идет все же не о полном запрете стационарных орудий лова, – пояснил Максим Бергеля. – Мы стараемся проявлять гибкость и участвовать в поиске компромиссных решений, поэтому после заседания рабочей группы при Амурском теруправлении Росрыболовства, где эта проблема обсуждалась с участием всех заинтересованных сторон, наша ассоциация приняла решение отстаивать позицию частичного запрета. Суть в том, чтобы в лимане и в устье Амура, до нулевого километра реки, использовать ставные невода, а выше 0 км – плавные сети. Но от заездок при этом необходимо отказаться полностью. Такая схема прежде всего позволит стабилизировать нагрузку на ресурс и унифицировать орудия лова».

В ближайшее время совместно с экологами и учеными рыбопромышленники – члены АРУК намерены предметно изучить мировой опыт по существующей проблеме. Будет продолжена и работа по другим направлениям: от продвижения российской рыбы на внутреннем и внешнем рынках до поддержки рыбоохраны, рыборазведения и т.д.

«К сожалению, по итогам 2017 года наши районы Хабаровского края оказались в очень непростой ситуации. Поэтому у нас нет выбора – мы продолжим отстаивать интересы наших предприятий и местных жителей. Мы готовы обсуждать, слушать, предлагать. Ведь проблема – подорванный ресурс – она общая для всех пользователей на реке и она должна объединить Амур, – уверен Максим Бергеля. – Сегодня всем нам надо не конкурировать, а сотрудничать для общего результата в виде заполненных нерестилищ, нормального ската молоди и полноценных возвратов лосося».

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