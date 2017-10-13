13 октября 2017 года

Для КМНС Хабаровского района лов кеты продолжается

С 13 по 17 октября традиционное рыболовство в отношении осенней кеты в границах Хабаровского района Хабаровского края будет открыто для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.

Согласно решению комиссии по анадромным Хабаровского края, традиционное рыболовство разрешено осуществлять в бассейне реки Амур в пределах участка реки Кур, от створы № 8 до створы № 2, в границах Хабаровского муниципального района. Определены периоды пропуска производителей на нерестилища: ежесуточно с 19:00 до 08:00 часов.

Запрет на осуществление традиционного рыболовства физическими лицами из числа КМНС на данном участке начнет действовать с 00:00 часов 17 октября.

Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия рассмотрела обращение от администрации Николаевского района с предложением продлить срок вылова осенней кеты для осуществления традиционного рыболовства. Но из-за низкой интенсивности нерестового хода было решено не разрешать промысел в этой части Амура.

Fishnews