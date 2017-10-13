Для КМНС Хабаровского района лов кеты продолжается

13 октября 2017 года
В регионах продолжаются дискуссия вокруг вопросов организации промысла лососей. Минсельхоз предложил отсрочку по обязательной электронной ветсертификации, но для уловов ВБР и продукции из них сделал исключение.
Отказ от использования на Амуре ставных неводов типа «заездок» – это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы реки и лимана, считает председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.
Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами должен обеспечить внесение проектов нормативных актов, направленных на повышение эффективности управления морскими терминалами.
Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.
За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.
Правительство Камчатки предусмотрело запрет на использование маломерных судов с главными двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей. В теруправлении Росрыболовства считают, что такое решение приведет к позитивному результату.
В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.
Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.
Участники парламентских слушаний, состоявшихся в Совете Федерации, считают необходимым ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта о создании федерального реестра представителей КМНС.
12 октября 2017 года
Группа «Норебо» меняет названия своих торговых и маркетинговых компаний в соответствии с фирменным стилем. Также проводится ребрендинг рыбопродукции.