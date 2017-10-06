16 октября 2017 года

Александр Ткачев рассказал президенту о пользе электронной сертификации

Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации станет важным стимулом для производства качественной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента. Владимир Путин в ответ поторопил регионы с внедрением системы.

Темы электронной ветеринарной сертификации коснулись на совещании по вопросам развития сельского хозяйства: встречу проводил в Воронеже президент. Глава Минсельхоза Александр Ткачев, как и ранее, стал говорить о плюсах новой системы: «Важным стимулом для производства качественной продукции станет активное внедрение электронной ветеринарной сертификации. Это снизит процент фальсификата, исключит реэкспорт продукции, это поможет бороться с «серым» импортом и ввозом санкционной продукции».

По словам руководителя министерства, ведомство создало оперативный штаб, он уже активно работает, «это непростой процесс с большим числом участников».

«Задача штаба – помочь участникам рынка безболезненно и поэтапно перейти на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», - объяснил министр.

Он добавил, что мониторинг показателей демонстрирует позитивную динамику: если в августе оформлено около 8 млн электронных ветсертификатов, то за сентябрь - 9 миллионов.

«Особенно активно в этом направлении работают Поволжье, Сибирь, за Уралом, в лидерах Челябинск, Кубань, Башкортостан, Татарстан, Новосибирск. К сожалению, есть и регионы, где власти бездействуют или даже тормозят внедрение системы электронной сертификации», - обратил внимание Александр Ткачев. В то же время он выразил надежду, что поставленная задача будет выполнена в срок.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Владимир Путин назвал использование электронных сертификатов самым эффективным способом борьбы с «серым» импортом, поставками санкционной продукции. «Сегодня оформляется, к сожалению, очень мало, 9 млн электронных сертификатов в месяц, а нужно 300 миллионов», - заявил президент.

В связи с этим, по мнению Владимира Путина, нужно обратить внимание на два вопроса. «Первое. Нужно, имея в виду, что система эта федеральная, чтобы и емкости хватило, мощности хватило. И об этом заранее нужно подумать. И если необходимо превентивные сделать шаги, то они должны быть сделаны сейчас, чтобы потом мы не столкнулись с тем, что объемы нарастают, а сама система не справляется», - предупредил глава государства.

И вторая составляющая – региональная. «Хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации: от вас многое здесь зависит, на вас большая часть работы возложена, в некоторых регионах работа идет, а в некоторых – почти нет. Прошу вас обратить на это внимание и ускорить решение этой задачи», - отметил президент.

С 1 января 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде должно стать обязательным. Минсельхоз предложил законопроект, предусматривающий перенос этого срока до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них министерство сделало исключение. Также группа депутатов уже внесла в Госдуму проект об отсрочке.

Fishnews